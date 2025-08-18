В новинах з’явилося нове словосполучення – «Добропільський напрямок». Це означає, що ворог просувається вглиб України.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов повідомив, що під час переходу першої лінії українських захисних споруд російські підрозділи діяли малими групами по кілька осіб. Після цього вони накопичувалися безпосередньо за першою лінією та намагалися об’єднуватися у більші структури. Речник пояснив, що прорив на фронті стався через нестачу особового складу на першій лінії.

Нещодавно в Генштабі заявили, що ЗСУ стабілізують ситуацію на Добропільському напрямку. Зараз військові виявляють і знищують підрозділи російської армії. «УЦ» зв’язалася з жителем селища Новодонецьке, що всього за 30 кілометрів від Добропілля, який розповів про ситуацію на тому напрямку.

– По Добропіллю летить – мама рідна! По Білозерському луплять КАБами, «геранями». Від Білозерського за шість з половиною кілометрів Золотий Колодязь, там гаряча точка. Знайомий військовий каже, що зараз зайшов «Азов», почали відбивати ворога.

Чому фронт став до нас ближчим? Вони заходять від Мерцалового, Родинського, Білицького – це на Добропілля. А на Білозерське – від Золотого Колодязя. Добропілля геть розбите, людей там вже немає. Кілька разів по центру вдарили авіабомбами, а зараз щодня дрони. Там знаходитися небезпечно. Подібне починається в Білозерському.

Люди виїжджають. Хто має можливість – їде своїм ходом, іншим пропонують організовану евакуацію. Людей везуть на Павлоград, дають якісь гроші, далі – в Кам’янське, Олександрію, інші міста. З Новодонецького поки не евакуюють, але багато хто виїхав. На жаль, в нас багато «ждунів». Нещодавно був такий випадок: на рахунку нашого ОСББ є певна сума коштів. Я пропоную роздати їх людям або покласти в банк на депозит. А одна тітка каже: «Ми їх потім на російські рублі обміняємо». Було їй що від мене слухати!

У нашому селищі поки все працює: магазини, банки, різні структури. Навіть в Білозерському щось працює. У Добропіллі вже нічого. Деякі шахти працюють. Навіть на Добропільській є люди, відкачують воду.

Ти питаєш про укриття. Які укриття? Підвали люди собі облаштували, оце всі укриття. А конкретних, добротних немає. Хоча під час тривоги мало хто ховається. Мабуть, як і у вас. А дрони часто літають, ППО працює. Я рідних вивіз, сам поки тут. Буду чекати до останнього. Коли наступить те останнє – ніхто не знає.

З останніх новин: речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов та начальник Донецької обласної військової адміністрації України Вадим Філашкін повідомили, що українські військові стабілізували ситуацію на Добропільському напрямку та утримують лінію фронту.