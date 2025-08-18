Наша людина на Алясці

Сказати, що Давид Файвілевич поїхав далеко від своєї Батьківщини, – не сказати нічого. У нашому розумінні далі Аляски тільки Марс. Але при цьому Давид зберіг найдобріші та найсильніші почуття до України – він у курсі всіх новин, майже кожен рік приїжджає в рідні Гайворон, Хащувате й Одесу, важко переживає всі події, пов’язані з війною.

– Розкажіть трохи про себе.

– Народився в Гайвороні 1946 року. Після школи поїхав до Одеси, вступив до профтехучилища. Потім служба в армії, мій призов був останнім призовом, який служив 3 роки. Повернувшись до Одеси, працював у будівельній організації. На початку 90-х спробував себе в комерційній діяльності. До Америки з дружиною і молодшим сином поїхав 2001 року.

– Як пройшла ваша адаптація?

– Ми прилетіли в місто Сіетл. Спочатку було нелегко. Мову вивчати в нашому віці досить складно. Працював на різних роботах – там, де не потрібно багато розмовляти. Це було помилкою – якщо ти хочеш, щоб тебе розуміли, треба говорити якомога більше.

У сина теж не завжди виходило все гладко. Але він скоро заговорив, і досить непогано. Він товариський хлопець і добре відчуває людей. Познайомився з людиною, яка працювала у фірмі, де ми сьогодні працюємо. Займаємося продажем спортивних товарів з іменами учасників шкільних змагань. Досить скоро штат Аляска став у нас за продажами на 1 місці – у південних штатах продають переважно майки, а на Алясці – светри, які в рази дорожчі. Зараз там живуть і працюють моя дочка з чоловіком, і тепер я приїжджаю до них, коли потрібна моя допомога.

– Розкажіть про людей. Хто живе на Алясці?

– Люди на Алясці дуже гостинні та відкриті. Тут багато хто, ідучи на роботу, не зачиняє двері на замок. Емігрантів з України теж іноді зустрічаю. Вони здебільшого працюють у компаніях із переробки риби.

– Не можу не запитати: яке воно – літо Аляски?

– Зараз тут білі ночі. Світло всі 24 години. Плюс 15. Розповідати про природу можна дуже довго, але краще бачити, хоча б фото.

– Скажіть, якою була ваша перша реакція на повідомлення, що Трамп і путін приїдуть на Аляску?

– Вбачаю в цьому політичну клоунаду і бажання Трампа отримати Нобелівську премію. Хотів би, щоб моя думка була помилкою. Що стосується путіна… Злочинець повинен сидіти у в’язниці! І не повинно бути ніяких переговорів про переговори!