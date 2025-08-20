Що приготувати із чипсами: оригінальні рецепти покроково

Чипси — це не тільки популярний хрумкий перекус, але й чудовий інгредієнт для оригінальних закусок. Пропонуємо кілька простих і швидких рецептів, за якими можна приготувати досить незвичайні страви на пікнік або святковий стіл.

Крабовий салат на чипсах

Знадобляться такі продукти:

300 г крабових паличок або відварених креветок; 100 г картопляних чипсів, найкраще підійдуть зі смаком сметани; три яйця; майонез.

Готувати досить просто. Крабові палички наріжте невеликими кубиками. Яйця відваріть і охолодіть, потім дрібно наріжте або натріть на тертці. Змішайте ці інгредієнти з майонезом і акуратно викладіть начинку на чіпси.

Канапе із червоною рибою і вершковим сиром

Потрібні такі інгредієнти:

100 г картопляних чипсів; 180 г слабосоленої червоної риби; 120 г вершкового сиру; половинка лимона; кілька гілочок кропу.

Рибу наріжте невеликими тонкими смужками, кожну скрутіть у рулетик. Кріп подрібніть і додайте до вершкового сиру, перемішайте. На кожен чипс викладіть трохи намазки, а зверху покладіть рибний рулетик. Перед подачею збризніть закуску лимонним соком.

Сирні палички в паніровці

Для цієї страви потрібно мати:

100 г картопляних чипсів; 200 г твердого сиру; 2 яйця; 2 ст. л. борошна; 1 ст. л. сушеної зеленої цибулі; 1 ч. л. паприки; сіль за смаком; рослинна олія для обсмажування.

Чипси подрібніть на маленькі шматочки, насипте крихти в тарілку. В іншій тарілці змішайте борошно та спеції. В окремій посудині збийте яйця. Твердий сир наріжте паличками. Кожну паличку сиру обваляйте в борошні, потім у яйці, наостанок — у чипсах. Викладіть їх на розігріту сковороду з олією і обсмажуйте з кожного боку протягом 3–5 хвилин.

Чипси з куркою

Для цієї страви необхідні такі продукти:

100 г картопляних чипсів; 250 г курячого філе; 100 г сиру; 2-3 зубка часнику; 60 г майонезу або йогурту.

Відварене в підсоленій воді куряче філе наріжте невеликими кубиками. Сир натріть на великій тертці, часник подрібніть. Усі інгредієнти добре перемішайте разом із майонезом, потім додайте чипси. Викладіть суміш у форму й поставте на 5 хвилин у духовку, розігріту до 180°С.

Чипси з тунцем і огірком

Що потрібно для закуски:

100 г картопляних чипсів; 1 банка тунця, консервованого у власному соку; свіжий огірок; 100 г вершкового сиру; половинка лимону.

З консерви злийте рідину, м’ясо тунця змішайте із сиром. Огірок наріжте тонкими кружальцями. На кожен чипс викладіть тунцевцу намазку, зверху накрийте її огірковими кружальцями. Перед подачею збризніть закуску соком лимона.

Піца на чипсах

Інгредієнти для піци:

100 г картопляних чипсів; 80 г сиру; 100 г ковбаси або шинки; 1 помідор; по 60 г майонезу й кетчупу.

Помідор і ковбасу наріжте маленькими кусочками, сир натріть на тертці і все це ретельно перемішайте з майонезом і кетчупом. На деко розкладіть чипси, потім на кожну скибочку викладіть начинку. Запікайте в духовці за температури 180°С приблизно 5 хвилин, поки сир не розплавиться. Купуйте якісні чипси, бажано великого розміру. Такі завжди є в інтернет-магазині MAUDAU, їх можна замовити з доставкою поштою чи кур’єром. У МАУДАУ відразу можна придбати й інші продукти для приготування смачних закусок.