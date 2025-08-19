Пострадавшим от обстрелов предприятиям государство поможет восстановиться: кто и сколько может получить средств

УКР

Елена Шуляк: Государство расширяет возможности для перерабатывающего бизнеса – до 16 млн на восстановление после обстрелов

До 16 млн грн могут получить предприятия на восстановление работы после обстрелов, заявили в “Слуге Народа“

Перерабатывающие предприятия по всей Украине, которые пострадали от российских обстрелов, могут получить от государства до 16 млн грн на восстановление своих мощностей – закупку, доставку и монтаж производственного оборудования.

Об этом напоминает глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

“Едва ли не каждый день российский враг атакует своими ракетами и дронами украинскую промышленность. Из-за таких массовых обстрелов и последующих пожаров предприятия теряют дорогостоящее и крайне важное для работы оборудование. Именно поэтому украинская власть инициировала расширение государственной программы “Гранты для перерабатывающих предприятий”, чтобы дать возможность пострадавшему бизнесу как можно быстрее вернуться в строй экономики, восстановить и расширить штат работников, развернуть новые производственные линии и в целом обеспечить стабильное развитие. Партия “Слуга Народа” приветствует такие решения, всегда их поддерживает, и более того, наши народные депутаты часто участвуют в разработке многих важных инициатив для поддержки отечественного бизнеса”, – отмечает Елена Шуляк.

Гранты на восстановление, как поясняют в партии “Слуга Народа”, предоставляются микро-, малым и средним предприятиям и ФОПам, которые работают в перерабатывающей промышленности и документально подтвердили разрушение или повреждение производственных площадей.

Максимальный размер гранта на восстановление, добавляют в политической силе, – 16 млн грн, но не больше фактически подтвержденных убытков. Получить грант можно на условиях софинансирования: 20% – инвестирует производитель, 80% стоимости проекта восстановления покрывает государство. То есть, чтобы получить максимальную сумму гранта в 16 млн грн, собственный взнос предприятия должен составлять 4 млн грн.

Средства для восстановления, акцентируют в “Слуге Народа”, предоставляют и тем предприятиям, которые ранее уже получали финансирование на развитие или создание предприятия по программе “Гранты для перерабатывающих предприятий”, но общая сумма полученных грантов не может превышать 16 млн грн. Подача заявок продолжается постоянно. Документы можно подать через платформу “Дия”.

Возвращать средства от гранта не нужно, однако предприятие должно создать 5 рабочих мест, работать не менее трех лет и исправно платить налоги.

Напомним, как ранее сообщали в партии “Слуга Народа”, Украина продолжает внедрять программы поддержки защитников, чтобы помочь им адаптироваться к мирной жизни. Так, как подчеркивают в политической силе, государство компенсирует до 45,4 тыс. грн (до 15 прожиточных минимумов) на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, получение новой специальности или обучение в магистратуре. Эта сумма полностью или в значительной мере покрывает стоимость контрактного обучения.