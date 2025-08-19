Постраждалим від обстрілів підприємствам держава допоможе відновитися: хто та скільки може отримати коштів

РОС

До 16 млн грн можуть отримати підприємства на відновлення роботи після обстрілів, заявили в “Слузі Народу”

Переробні підприємства по всій Україні, які постраждали від російських обстрілів, можуть отримати від держави до 16 млн грн на відновлення своїх потужностей – закупівлю, доставку та монтаж виробничого обладнання.

Про це нагадує голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Ледь не щодня російський ворог атакує своїми ракетами й дронами українську промисловість. Через такі масові обстріли та подальші пожежі підприємства втрачають дороговартісне та надзвичайно важливе для роботи обладнання. Саме тому українська влада ініціювала розширення державної програми “Гранти для переробних підприємств”, щоб дати змогу постраждалому бізнесу якомога швидше повернутися в стрій економіки, відновити та розширити штат робітників, розгорнути нові виробничі лінії та й загалом забезпечити стабільний розвиток. Партія “Слуга Народу” вітає такі рішення, завжди їх підтримує, та, ба більше, наші народні депутати часто долучаються до розроблення багатьох важливих ініціатив для підтримки вітчизняного бізнесу”, – зазначає Олена Шуляк.

Гранти на відновлення, як пояснюють у партії “Слуга Народу”, надаються мікро-, малим та середнім підприємствам і ФОПам, які працюють у переробній промисловості й документально підтвердили руйнування чи пошкодження виробничих площ.

Максимальний розмір гранту на відновлення, додають у політичний силі, – 16 млн грн, але не більше фактично підтверджених збитків. Отримати грант можна на умовах співфінансування: 20% – інвестує виробник, 80% вартості проєкту відновлення покриває держава. Тобто, щоб отримати максимальну суму гранту в 16 млн грн, власний внесок підприємства має становити 4 млн грн.

Кошти для відновлення, акцентують у “Слузі Народу”, надають і тим підприємствам, які раніше вже отримували фінансування на розвиток чи створення підприємства за програмою “Гранти для переробних підприємств”, але загальна сума отриманих грантів не може перевищувати 16 млн грн. Подача заявок триває постійно. Документи можна подати через платформу “Дія”.

Повертати кошти від гранту не треба, однак підприємство має створити 5 нових робочих місць, працювати не менше трьох років і справно сплачувати податки.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, Україна продовжує впроваджувати програми підтримки захисників, щоб допомогти їм адаптуватися до мирного життя. Так, як наголошують у політсилі, держава компенсує до 45,4 тис. грн (до 15 прожиткових мінімумів) на професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, здобуття нової спеціальності або навчання в магістратурі. Ця сума повністю або значною мірою покриває вартість контрактного навчання.