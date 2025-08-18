Миколина погода

Винними у перешкоджанні мобілізації визнав Новоархангельський райсуд тамтешніх жителів, Миколу Мокану та Нелю Мокану. Вони не були оригінальними: створили у Viber’і групу, в якій публікувалися повідомлення начебто про погоду, насправді ж малися на увазі місця вручення повісток. До такої конспірації нерідко вдаються адміністратори Telegram-каналів, які допомагають військовозобов’язаній публіці ухилитися від мобілізації, багатьох «синоптиків» викрито і засуджено, та згаданих двох новоархангельців це, мабуть, не дуже хвилювало.

На початку лютого нинішнього року Микола Мокану створив у Viber’і групу «Погода Новоархангельськ», щоб наповнювати її повідомленнями про місця перебування працівників ТЦК. Адміністрування доручив Нелі Мокану. У ті ж лютневі дні там появилися перші повідомлення: «Хто знає що там по погоді в районі», «Центр 15 хвилин тому сухо», «Автопарк сухо», «В Торговиці, біля файно. Маслини роблять бурю», «маслини – оливки – без опадів, чисто – дощ, злива, поливають»; «Біля воєнкомату хмарно, може бути сніг». Група стала популярною. Виявилося, наші люди чудово розуміють, чим відрізняються оливки від маслин. У групі «Погода Новоархангельськ» оливками називалися працівники ТЦК, маслинами – поліцейські. З тиждень публікувалися конспіративні повідомлення про «шторми», «хмари», «дощі», «буревії», «маслини» та «оливки». Та згодом частина учасників групи втратила пильність і вже обходилася без метафор: «Стоять поліція і ТЦК зупиняють всіх», «Виїзд з Торговиці 2 екіпажа», «Автовокзал зупиняють виборочно»… У групі поширювалася інформація про місця вручення повісток у Голованівському й Уманському районах. Набралося 1897 учасників. Усе закінчилося 20 червня. Очевидно, того дня про цю групу дізналися в поліції.

30 червня Микола Мокану й Неля Мокану уклали угоди із прокурором, ідеться про визнання ними вини. Минулого тижня Новоархгангельський районний суд затвердив ці угоди. Обох засуджено до п’яти років ув’язнення, але дано можливість виправитися на волі. Головного «синоптика» випробовуватимуть два роки, його спільницю – рік.

Віктор Іваненко, «УЦ».