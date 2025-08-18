Помилували путініста

У селищі Кам’янець (колишня Новгородка) на Кіровоградщині засудили прихильника путіна. Це уродженець Донеччини Олександр Дегтярьов.

Він публікував в «Одноклассниках» відеофайли, якими намагався виправдати російську агресію та закликав до повалення української влади.

Зокрема, визнано протизаконним цитування ним путінських наративів про «украинских неонацистов», які «пытаются прикрываться людьми и размещают системы залпового огня». Антидержавні заклики виявлено і в зверненні Дегтярьова до жителів Лиману, він його називає по-старому: «Красный Лиман».

Під час досудового слідства Дегтярьов визнав себе винним, покаявся і уклав відповідну угоду з прокурором. Справу стосовно нього розглядав у режимі відеоконференції Новгородківський районний суд. 13 серпня нинішнього року ухвалено вирок. Дегтярьову призначене покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років. Але, згідно з вироком, у в’язниці він опиниться, якщо вчинить злочин під час дворічного випробування.

До речі, про Кам’янець. 21 липня нинішнього року саме на території Кам’янецької громади загинули люди. Селищна рада оголосила траур, у Кропивницькому збирали кров, але будь-які подробиці трагедії офіційно не оприлюднювалися. Та сарафанне радіо зробило свою справу – наступного дня усі знали, що ворог завдав ракетного удару по військовому навчальному табору поблизу Кам’янця. Ходили чутки, що серед загиблих – іноземці, які приєдналися до ЗСУ.

12 серпня видання The New York Times повідомило: понад десять добровольців зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн загинуло в результаті удару росіян по їдальні в навчальному таборі поблизу Кропивницького. За даними The New York Times, навчальний центр обстріляли, коли новобранці сідали за обідні столи. Новобранець з Флориди, якому пощастило залишитися живим, розповів, що вибух був «найгучнішим, який він коли-небудь чув». За його словами, загинуло 15 солдатів та понад 100 поранено.