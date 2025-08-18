Подарунок «просто так»

Можна було написати, що цей подарунок Державний архів Кіровоградської області отримав до сторіччя, яке відзначатиме восени. Але ні, колекціонер Юрій Тютюшкін передав до архіву вже другий альбом, присвячений історії АРЗ. Дарує від душі, просто так, не прив’язуючи це до ювілейних дат чи визначних подій.

Тютюшкін багато років працював на авіаремонтному заводі, тому в «подарунку» чимало матеріалів з його власного архіву. Крім того, Юрій Володимирович зв’язувався з колишніми колегами і пропонував передати свої фото та документи на зберігання до державної установи. Багато хто погодився. Таким чином зібрано унікальні фотографії: портрети працівників, бойових льотчиків, які випробовували літаки після ремонту, керівників цехів – офіцерів. Багато знімків, зроблених під час туристичних поїздок трудового колективу, спортивних заходів, оглядів художньої самодіяльності, різноманітних святкувань.

Безумовно, всі фото унікальні. Красива Шурочка, яка працювала маляром. Вона пройшла війну. Борис Федорович Горб, якому 92 роки. Колектив на фоні ІЛ-28 – останнього відремонтованого літака на АРЗ. Зараз він знаходиться на алеї, яка веде до БК «Авіатор».

А ще серед матеріалів подяки, дипломи, раціоналізаторські посвідчення. Директорка архіву Лілія Маренець зазначила, що буде складено акт прийому-передачі та зроблено опис кожного фото, кожного папірця. А Юрій Тютюшкін збирає третій альбом, присвячений легендарному АРЗ, який, до речі, через два роки відзначатиме своє сторіччя. Якщо у вас є чим поділитися – зробіть це просто так.