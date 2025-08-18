15 серпня в Україні очікували приблизно так, як 21 грудня 2012 року. Пам’ятаєте? З хвилюванням, з надією, з іронією і навіть награно байдуже. А як інакше – все-таки кінець світу за календарем майя. І вже наступного дня було названо винних, через яких Апокаліпсис не відбувся. Ними виявилися вчені, які, мабуть, неправильно зрозуміли прогноз древніх майя.

Не варто пояснювати завищені очікування українців від зустрічі світових лідерів наївністю або інфантильністю. Три з половиною роки великої війни зламали життя мільйонам людей, зруйнували cталий уклад, позбавили простого людського щастя. Перерахувати всі біди й нещастя, які обрушилися на голови українців, не вистачить ні слів, ні емоцій – чи варто дивуватися нашій вірі в примарне диво?

І справді напередодні зустрічі ніхто нічого хорошого не обіцяв. Дональд Трамп щодня знаходив нові формулювання, називав зустріч із путіним попередньою, тренувальною, обіцяв «промацати» і зрозуміти його «за дві хвилини», а вже потім пропонувати рішення. Путін взагалі нічого не обіцяв. Здавалося (так і є насправді), доля українців і України його цікавить найменше. У зоні уваги – Трамп і тільки Трамп. У своїх коментарях телевізійні голови путіна переходили всі рамки допустимої пристойності, вилизували і прославляли Дональда Фредовича так, що й досвідченим у лестощах жителям Сходу не снилося. І ось у цій великій грі, де на кону стояла Україна, самі українці опинилися у становищі «поза грою».

В останні десятиліття стало звичним давати імена різним кліматичним катаклізмам. Дванадцятибальний шторм «Аляска» вибухнув у всіх соціальних мережах і не вщухає нині. Кожен другий став путінознавцем, а кожен перший – трампознавцем. Але навіть з таким високим «експертним» рівнем результати зустрічі в Анкориджі стали крижаним душем для українців. Ті, хто на щось ще сподівався, мовчать, інші хором повторюють «А я казав!».

Здається, ще в 5-му класі ми дізналися, що через Берингову протоку проходить так звана лінія зміни дат. Прилетівши в Анкоридж, путін повернувся в день, який уже прожив. Хоча, судячи з результатів зустрічі, він волів би повернутися в Мюнхен 1938 року, коли на догоду агресору було розірвано Чехословаччину. Історичні асоціації, здається, очевидні для всіх, крім 47-го президента США.

Сьогодні ми ще не знаємо детально, про що говорили майже три години путін із Трампом, та й, чесно кажучи, це вже зовсім не цікаво. Головне прозвучало: повного припинення бойових дій не буде. Усе інше не важливе: червона доріжка, хто перший виступив, хто подав руку, чому скасували обід тощо. Досить того, що путін знову завів свою шарманку про усунення першопричин конфлікту. При тому, що абсолютно очевидно: першопричина – не членство в НАТО або ЄС, першопричина – це ми з вами, українці, які не хочуть бути васалами нинішньої росії. Усунути першопричину означає знищити нас.

Минуло лише кілька днів, дива не сталося, і потрібно жити далі. Доведеться адаптуватися до ситуації, яка склалася, сформулювати для себе нові пріоритети і відшукати формулу нової надії. Без неї ніяк.

Безумовно, переговори триватимуть, тільки тепер Трамп почне більше і більше тиснути на Зеленського, змушуючи до поступок. Нам усім доведеться пережити важкий (ще важчий) час. Багато в чому це буде час вимушених рішень та компромісів, які ухвалять від нашого імені, але без нашої участі. Та все ж не варто поспішати з висновками: розклади і диспозиції змінюватимуться, і до цього теж треба бути готовим.

Найближчими тижнями на Україну очікує справжня інформаційна пандемія. Нам із потрійною силою продовжать виносити мозок свої й чужі, життя буде буквально пронизане ІПСО. На нас обрушиться величезна кількість фейкової інформації про переможців і переможених, про зрадників і ошуканців, про договорняки і маніпуляції.

Усе разом це на шматки рватиме наше і без того розірване суспільство, навіть без путіна знищуючи країну. Зупинити цей процес неможливо, але можна пригальмувати, якщо кожен з нас прийме для себе один-єдиний, доволі простий критерій будь-яких заяв, планів і вчинків: збереження і зміцнення незалежності країни. Все інше на потім, для майбутніх поколінь.