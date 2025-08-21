Філармонія завжди була місцем, де зустрічалися музика, натхнення та серця слухачів. Сьогодні ця унікальна будівля потребує нашої спільної підтримки, адже без неї місто ризикує втратити частинку своєї культурної душі. Саме тому колективи філармонії об’єднуються, щоб провести благодійні концерти і зібрати кошти, які будуть спрямовані на відновлення памʼятки архітектури.

03.09 18:00- концертна програма від інструментального ансамблю «Єлисавет-ретро»

10.09 18:00 – концертна програма від академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни»

Місце: філармонійний майдан.