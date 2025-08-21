Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни? Пояснюють юристи

Військовослужбовці, які отримали поранення чи травми під час бойових дій, можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Це стосується як учасників АТО/ООС, так і тих, хто боронить Україну від повномасштабної агресії росії. Про те, куди звертатися та які документи готувати, розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Куди звертатися?

Заяву для оформлення статусу можна подати:

до управління соцзахисту населення (УПСЗН);

у відділ з питань ветеранської політики при місцевому виконкомі;

через ЦНАП;

онлайн — на порталі «Дія».

«Різноманіття варіантів пояснюється тим, що в різних громадах структури можуть відрізнятися: десь ще не створено ветеранський відділ, а десь немає ЦНАПу. Але людина має право обрати найзручніший спосіб», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як оформити заяву офлайн?

У паперовій формі заяву з комплектом документів можна подати через ЦНАП. Адміністратор формує електронну справу та протягом одного робочого дня передає її до підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання або перебування (для ВПО — за фактичною адресою).

Рішення ухвалює місцевий структурний підрозділ з питань ветеранської політики. Відповідь — позитивна або відмова — має надійти не пізніше ніж у місячний строк.

Як подати заявку онлайн?

Через портал «Дія» можна оформити статус без відвідування установ. Для цього потрібно:

Авторизуватися в кабінеті громадянина. Перевірити й оновити свої персональні дані. Заповнити заявку:

вказати категорію, до якої належите;

додати дані з підтверджуючих документів;

внести відомості з довідки медико-соціальної експертної комісії або витягу з рішення експертної команди;

за потреби обрати паперове посвідчення.

Підписати заявку електронним підписом і відправити.

Заяву розглядають протягом 30 днів.

Які документи потрібні?

медичні висновки та довідки МСЕК;

витяг з ЄРДР (якщо травма пов’язана з бойовими діями, вибухонебезпечними предметами чи зброєю);

рішення Міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів (якщо оформлюється через цей механізм).

У разі позитивного рішення людині видається посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, яке підтверджує пільги та соціальні гарантії.

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.