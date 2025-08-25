День Хліба до Дня Незалежності

Духмяна випічка, українські традиції та донати на ЗСУ – в Олександрії пройшов другий фестиваль хліба. Його провели з нагоди Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.

За традицією захід відбувся на Фонтанній площі у парку Шевченка. Тут розгорнулась локація з українським ярмарком, млином, яскравими фотозонами, майстер-класами, колоритними піснями і танцями.

Олександрійські підприємці та підприємства, заклади освіти, Головківський, Ізмайлівський старостинські округи, Приютівська, Новопразька та Попельнастівська громади представили випічку, хліб та хлібобулочні вироби.

Музейний центр за донат частував гостей варениками «з піском» за старовинним рецептом.

Містяни мали можливість придбати вироби ручної роботи від майстрів громадської організації «Олександрійський сувенір».

Крафтову продукцію також пропонували волонтерські організації: Координаційний центр волонтерів, волонтерська група «Ельф», окрема клаптикова бригада «Театр», волонтерська спільнота «Піксель».

На відкритій сцені виступили колективи палаців культури «Світлопільський», «Олександрійський театр», Кіроворадської обласної філармонії, будинку культури селища Олександрійське та з сусідніх громад.

Майстер-класи для дітей проводили міський музейний центр, бібліотекарі, Будинок і Центр дитячої та юнацької творчості.

Усі учасники фестивалю своєю творчістю, креативністю та продукцією збирали кошти на допомогу військовим. Загалом олександрійці задонатили понад 100 тисяч гривень.

Катерина Вострікова, Олександрія.