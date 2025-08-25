Краща доля

Час від часу в інформаційному просторі Кропивницького з’являються новини про покинутих в пологовому будинку новонароджених. На початку літа від немовля відмовилася мати, нещодавно – батьки. Дітки здорові, оточені увагою і турботою медпрацівників, але сироти. Поки що.
Може здатися, що залишені діти – це тенденція, пов’язана з війною, важким емоційним станом породіль, скрутним матеріальним становищем родин. Але ні, маємо нормальну, звичну ситуацію, як би дивно це не звучало. Про це докладніше – в коментарі керівниці пологового будинку Кропивницького Людмили Романів.
– У нас зараз перебувають четверо малюків, яких залишили батьки. Було таке, що одночасно семеро перебували. В один з років залишили тринадцять. Як правило, батьки таких малюків, скажімо так, соціально та ментально нестабільні. Війна в таких випадках не є причиною. Навпаки, побільшало охочих всиновити дітей.
Немовлята, від яких відмовилися батьки, перебувають в пологовому будинку два місяці. Після цього вони набувають статусу сироти і можуть бути всиновленими. В нові сім’ї їх забирають охоче і доволі швидко. Не можна говорити, що в покинутих діточок гірка доля. Нехай такі матері краще залишать дитину, ніж вона потім страждає від голоду, холоду або небезпеки. Дітки гарні, здорові, добре розвиваються. Кращої їм долі!
