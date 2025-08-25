«Для тих, кого любимо…»

Таку назву має виставка Юрія Вінтенка та Галини Ярової-Вінтенко, що відкрилася минулого тижня в художньо-меморіальному музеї Осмьоркіна. В експозиції представлено понад 80 живописних і графічних робіт відомих кропивницьких художників та педагогів, створених за останні 50 років. Це друга спільна виставка творчого подружжя в рамках арт-проєкту «В майстерні художника».

Як сказала на відкритті виставки директорка музею Віта Чернова, звертаючись до поважних митців: «Сьогоднішні виставкові зали не просто переповнені. Сюди прийшли ті, кого ви любите, і ті, хто вас любить, шанує, поважає. Колектив музею щиро вам зичить усіляких можливостей для успішної реалізації ваших творчих задумів. Фізичного, емоційного та морального здоров’я! Та найсильніше бажання є у нас усіх: щоб завдяки Збройним Силам України якнайшвидше війна закінчилася перемогою України, щоб ми могли без тривог займатися творчістю та влаштовувати виставки».

Шанувальники майстрів пензля щиро відзначали позитивну енергетику картин, з яких струменить тепло і любов. Зокрема голова обласної організації НСХУ Андрій Хворост сказав таке: «Виставка дійсно світла, душевна, з любов’ю. Приємно бачити у цей складний і тривожний час, скільки поціновувачів сьогодні зібрала ця родина талановитих митців».

У відповідь Юрій Вінтенко висловив велику подяку співробітникам музею, друзям та колегам – усім, хто прийшов для «опромінювання» мистецтвом. Далі, згадуючи батька – заслуженого художника України, пожартував: «Сонце низенько, фініш близенько». Проте на два роки до його сторіччя художник розраховує точно і вже задумав третю виставку з цією назвою. На завершення Юрій Борисович відзначив: «Я пишаюся від того, що великі художники до мене дуже гарно ставилися, обдаровували своєю дружбою. Микола Петрович Глущенко, Тетяна Нилівна Яблонська, Ростислав Михайлович Звягінцев, Юрій Валентинович Зорко дарували свої альбоми і деякі роботи. Отже за рік хотілося б показати це зібрання в цьому музеї».

А пані Галина в свою чергу сказала: «Я стільки про Юрія знаю такого, що краще не розказувати. Але художник він талановитий, працьовитий».

Як відомо, Юрій Борисович та Галина Григорівна всю свою любов до художнього мистецтва, увесь свій творчий досвід і розуміння мистецтва вкладали в своїх учнів, яких за 30 років викладання було декілька сотень.

Подружжя Вінтенків поздоровили колеги з дитячої школи мистецтв, представники управління культури і туризму Кропивницької міської ради та місцевої художньої когорти.