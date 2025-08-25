Із пам’яттю та перспективою

У нас уже стало доброю традицію після цікавих та важливих спортивних подій зустрічатися зі старшим тренером збірної Кіровоградської області з боксу Віктором Саласенком та говорити про змагання, розвиток цього популярного виду спорту на Кіровоградщині й у світі та перспективи наших вихованців. І ось цього разу Віктор Борисович поділився своїми враженнями про традиційний турнір пам’яті Віктора Звєрєва, який вже у восьмий раз відбувся в Кропивницькому, та юнацький чемпіонат України, що нещодавно завершився в Хмельницькому.

– Вікторе Борисовичу, на початку декілька слів про Віктора Звєрєва та турнір його пам’яті…

– Віктор Павлович свого часу вигравав молодіжний чемпіонат Європи та здобув звання майстра спорту міжнародного класу колишнього Союзу. Згодом протягом 20 років він був старшим тренером збірних України різних вікових категорій. Коли Павловича в 1995-му році запросили до тоді ще Кіровограда, то нам вдалося суттєво підняти рівень боксу в області. Допомогли його величезний досвід, його авторитет, вміння знаходити порозуміння з людьми, людяність, але й вимогливість у потрібні моменти. Саме в цей період наш вихованець Євген Пархоменко вийшов на міжнародний рівень і в 2010-му році став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи. З’явилися інші перспективні боксери. Та, на жаль, у серпні 2015 року серце Віктора Звєрєва перестало битися. І ми відразу звернулися до Федерації боксу України та профільного міністерства з пропозицією заснувати турнір пам’яті Віктора Павловича. Нам пішли назустріч, і ці змагання з першого турніру отримали всеукраїнський статус. Переможці отримують звання майстрів спорту України. З того часу лише двічі, через пандемію ковіду та через повномасштабне вторгнення рашистів, турнір не проводився.

У цьому році до Кропивницького приїхали майже всі найсильніші боксери до 23-х років із 16 регіонів України. Протягом чотирьох днів на двох рингах в ОСДЮШОР-2 змагалися 86 боксерів. Взяли участь в турнірі й вісім юнаків та три дівчини з Кропивницького. Наші вихованці Роман Крайник та Дмитро Селевко здобули бронзові медалі.

На жаль, лідер збірної Кіровоградщини Бозорбой Матякубов зазнав ушкодження на останньому навчально-тренувальному зборі й не зміг боксувати. Не бере участі Бозорбой за нашим тренерським рішенням у зборі до чемпіонату світу. Там потрібно бути готовим на всі сто відсотків. Сподіваємося, що до матчевої зустрічі 4 вересня в Польщі ми його відновимо.

У ваговій категорії нашої лідерки серед жінок Юлі Філіпової на кропивницькому турнірі не зібралося достатньої кількості учасниць. Та на навчально-тренувальний збір до чемпіонату Європи Юля вже відправилася. Вона є першим номером збірної України U-23.

Дівчат же взагалі цього року на наших змаганнях було не дуже багато. Зате у хлопців прохідних боїв практично не було. Шість боксерів виконали норматив майстрів спорту України. Інші переможці це звання вже мали.

Високий рівень боротьби за нагороди відмітив і старший тренер збірної України до 23-х років Олег Кудінов, який завітав на наш турнір. Це був гарний етап підготовки до міжнародних змагань у Сербії, де українці вибороли сім перших місць. Ще позитивом було те, що на турнірі пам’яті Віктора Звєрєва тренерам вдалося випробувати своїх вихованців у нових вагових категоріях. Адже зараз відбуваються зміни, і кількість категорій скорочується. Раніше були категорії 63-66-70, а зараз залишилися лише 60, 65, а потім 70. Так що потрібно перебудовуватися згідно вимог нової міжнародної федерації – World Boxing.

– Хто цього разу допомагав у організації змагань, адже це зараз дуже складно?

– Нас підтримали в обласному та міському спортивних управліннях, а також у обласному відділенні Національного олімпійського комітету України. Також вдячні нашим друзям-меценатам Володимиру Волошановському та Володимиру Арсірію. Ну й ми разом із віце-президентом обласної федерації Валерієм Денисенком взяли на себе частину витрат. Особливо ж хотілося відзначити наш дружній колектив ОСДЮШОР-2 на чолі з директором Віталієм Винокуровим, який, як завжди, зробив усе можливе, а часом і неможливе для успішного проведення турніру.

– Потім були вже представницькі юнацькі змагання?

– Так. З 10 по 18 серпня в Хмельницькому проходив чемпіонат України серед юнаків і дівчат 2011-2012 років народження. У змаганнях взяли участь 350 спортсменів із 25 команд, що представляли всі 24 області України.

Нам удалося продуктивно підготуватися до цього старту. В Олександрії тренер Олександр Чорнобривець домовився за розміщення та харчування членів збірної області. Додаткові витрати взяли на себе батьки. На жаль, в такий час живемо. Але та тренувальна робота, яку ми зробили в Олександрії, принесла позитивні результати. Нашим юнакам і дівчаткам вдалося здобути нагороди. Чемпіонкою України стала вихованка світловодської боксерської школи та тренера Василя Мороза Єва Кубанова. Вона зараз навчається в Донецькому коледжі, який розташований в Полтаві. Але, думаю, ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб ця талановита спортсменка знову представляла виключно Кіровоградську область. Зараз же Єва отримала путівку на чемпіонат Європи, до якого активно готується. Ще у дівчат третє місце посіла Ярослава Мельник – це моя вихованка та мого колеги Сергія Кишляна. Серед юнаків бронзові нагороди в своїх вагових категоріях вибороли кропивничанин Максим Іващенко, Іван Головченко – підопічний наставника Владислава Таранця з Павлиша, а також знам’янчанин Тарас Яровий, якого підготували тренери Олексій Холодний, Дмитро Березній та батько спортсмена, який постійно підтримує сина, допомагаючи в його підготовці. Трохи не пощастило дійти до призових місць вихованцям ОСДЮШОР-2 Максимові Бурлаці та молодшому брату Бозорбоя – Назару Матякубову, які поступилися на шляху до півфіналів майбутнім чемпіонам України. Так що вважаю виступ нашої збірної на цих змаганнях доволі непоганим.

– Перспективні спортсмени наразі є, а як із фінансуванням зараз справи?

– Це болюче питання. Ви знаєте, що президент обласної федерації Вадим Волканов, який вирішував дуже багато проблемних питань, наразі боронить Україну в лавах ЗСУ. Вадим Анатолійович у міру можливостей цікавиться справами та підтримує нас, але допомагати, як раніше, звісно, не має можливості. Профільне обласне управляння також не може повністю фінансувати наші потреби. На останні змагання нам виділили 32 тисячі на 19 спортсменів і вісім тренерів. Так що ви розумієте, що ситуація дуже складна. І ось найближчим часом будемо збиратися керівництвом обласної федерації та радитися: як працювати далі, де шукати кошти і яке бачимо майбутнє? Будемо боротися за розвиток улюбленого виду спорту, наскільки вистачить сил і можливостей. Все ж таки зараз ми маємо сім представників Кіровоградщині в збірних Україні різних вікових груп.

– І останнє питання. Яка ситуація зараз у всеукраїнській федерації й чи візьме збірна України участь у чемпіонаті світу в Великобританії?

– Зараз все керівництво міжнародним аматорським боксом переходить від колишньої АІБА на чолі з рашистом Кремльовим до World Boxing. Ця міжнародна асоціація намагається вирішувати проблеми, які накопичувалися довгими роками. Ви ж знаєте, що через скандали в суддівстві та фінансові махінації бокс ледь не втратив олімпійський статус. Відбір на Олімпіади проводив Міжнародний олімпійський комітет. Зараз ситуація потроху стабілізується. Але новостворена міжнародна федерація не має таких фінансових ресурсів, як їхні попередники. Тому для участі в міжнародних змаганнях вимагають попередні внески. Міністерство молоді та спорту України не може наперед виділяти такі кошти. Немає таких ресурсів і в національної федерації. Тому виникають складнощі та непорозуміння. Є певна опозиція, яка незадоволена діяльністю нинішнього керівництва Федерації боксу України на чолі з президентом Олегом Ільченком. Що стосується участі української збірної в чемпіонаті світу, то, наскільки мені відомо, британські візи отримані своєчасно, і команда готується в повному складі до змагань. Тут головне, щоб критика була конструктивною. Зараз такий час, що нам потрібно всім працювати разом заради улюбленого виду спорту та його майбутнього. Тому потрібно знаходити порозуміння та рухатися вперед…