«Денис допоміг добігти, дитина моя»

У суботу, 30 серпня, відбувся VIII Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!», приурочений до Дня пам’яті загиблих захисників України.

У Кропивницькому захід традиційно почався на Фортечних Валах. Тільки зареєстрованих учасників було 350. Рідні загиблих, військові, громадські діячі, студенти. У багатьох на одязі – нашивки з прізвищами загиблих.

Кропивничанка Лариса Іванова – її син, Денис Іванов, загинув 43-річним 16 січня нинішнього року на Харківщині – прийшла разом з родичами. На Валах зустрілася з Валентиною Гирлян, син якої, Денис Гирлян, загинув 24 грудня минулого року на Харківщині. Лариса і Валентина познайомилися на кладовищі, провідуючи могили своїх синів на Далекосхідному – їх поховано майже поряд. Лариса Іванова розповіла:

– Вчора зранку (29 серпня, – В.К.) знову побувала біля Денисової могили, а увечері дізналася, що там стався вандалізм – порозкидано вази й квіти, порвано композицію з атласних стрічок, зате звідкись взялися порожні пляшки і рукавички.

Лариса Іванова не сумнівається, поглумилися над могилою сина люди, а не собаки чи коти. Утім, вона називає таких нелюдами.

Військовослужбовець Іван Нестройний розповів:

– Беру участь у забігові з дружиною Лесею. Скористався відпусткою, яку мені дали після лікування.

На його переконання, такі акції – це ще й нагода людям, які не відчули лиха війни на собі особисто, вийти із зони комфорту, згадати тих, хто загинув, захищаючи їх з 2014 року. Іван нагадав, що День пам’яті загиблих захисників України відзначається 29 серпня не випадково: з цією датою пов’язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році.

Після мітингу-реквієму учасники забігу колоною стрімко вирушили у центр міста, на площу Героїв Майдану. Кропивничани приєднувалися й приєднувалися до акції.

Це був особливий день. На площі – портрети військовослужбовців 57-ї бригади. Виступили Муніципальний оркестр і його солісти Анастасії й Олександра Безаї. Голова громадської організації «Єдина родина Кропивниччини» Олена Степанок та Микола Лотицький із спілки «Бойове Братерство України» вручили дітям полеглих воїнів іменні срібні кулони-обереги «Батьківське серце».

Наступного дня кореспондент «УЦ» знову поспілкувався з Ларисою Івановою. Вона розповіла, що одразу після забігу поїхала на кладовище, викликала поліцію. Сподівається, у пошуку вандалів допоможуть відеокамери.

І – про забіг.

– Важко було, бо різко стартували. Я була в другому ряду, опинилася в кінці. Денис допоміг добігти, дитина моя.