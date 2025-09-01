На авто для Володі Букші!

Володимир Букша звернувся до «УЦ» з проханням опублікувати оголошення про збір коштів на авто для нього. Вказав і номер карти Приватбанку – 4149 4975 2194 5263.

Про жителя Злинки Володимира Букшу на Кіровоградщині чули, мабуть, усі. І не тільки на Кіровоградщині. Цей молодий чоловік, втративши на війні ногу і перенісши кільканадцять хірургічних операцій, не занепав духом, а працює, дбає про родину і як може допомагає війську. Влаштовує піші марафони, на протезі долає десятки кілометрів, супроводжуючи свої походи інформаційними кампаніями і збираючи пожертви на потреби ЗСУ. За кілька разів зібрав понад 180 тисяч гривень. Витратив на запчастини та харчі для військових. А ще Володя – спортсмен. У червні нинішнього року ми вітали його з призовими місцями, здобутими на ветеранських адаптивних змаганнях BESTRONG GAMES у Львові.

Бажання Володимира обзавестися машиною – не примха. Він працює в Кропивницькому, на заводі «Хімрезерв», добирається туди громадським транспортом. Є своє авто, стареньке, ресурс його вичерпався. Заробітки такі, що нового не купиш. А нещодавно волонтерська організація, яка переганяє авто з Польщі, запропонувала Володі цілком пристойний транспортний засіб за символічну ціну. Отже, потрібні сорок тисяч гривень.

Машину вже зарезервовано спеціально для Букші. Допоможімо чоловікові! Заслужив.