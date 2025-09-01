Дружина напрокат

Про викриття 48-річної безробітної Оксани Ч., яка, використовуючи власну інвалідність другої групи, зменшувала мобілізаційний резерв України, відрапортували кропивницькі співробітники СБУ.

Ця громадянка під час війни взяла за звичку міняти чоловіків. Одружившись, везла чоловіка у весільну подорож за кордон, там його залишала, поверталася додому, розривала шлюб і виходила заміж за іншого. І так – кілька разів.

В СБУ запідозрили, що ці шлюби – фіктивні, укладені з єдиною метою – уникнення військовозобов’язаними чоловіками мобілізації. Одружуючись з жінкою, яка має інвалідність, хлопці отримували законну можливість супроводжувати її у поїздках за кордон. Правоохоронці підозрюють, що наречена брала за це гроші.

Затримали даму на Кіровоградщині, коли вона взяла сім тисяч доларів у чергового чоловіка. Це був аванс, вартість послуги – десять тисяч.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення людей через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів.