Нова корона?

ЗМІ активно поширюють інформацію про нові штами коронавірусу. Хоча осінній епідсезон ще не почався, ми зв’язалися з генеральним директоркою Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб Надією Оперчук, щоб дізнатися подробиці з перших вуст.

– Епідемічна ситуація з грипу та респіраторних вірусних інфекцій і ковіду в Кіровоградській області відносно спокійна. Епідемічний поріг не перевищено, він складає -67,4% до значення епідпорогу. Але, якщо порівняти його на цьому тижні з попереднім, він збільшився на 6%.

Цього тижня до закладів охорони здоров’я області звернулося 1403 людини, серед яких 495 дітей. Що стосується госпіталізації, в усіх 49 громадах з ознаками ГРВІ госпіталізовано 122 людини, з них 61% – діти. Це дещо більше, ніж на попередньому тижні (115 хворих).

– А як щодо коронавірусу?

– Другий тиждень ми спостерігаємо зростання коронавірусної хвороби. Якщо в липні реєстрували до 10 випадків ковід-19 щотижнево, то на цьому тижні – вже 71, вдвічі більше, ніж на попередньому. Разом з тим на цьому тижні одужало 17 хворих, летальних випадків не зареєстровано. Наразі на лікуванні знаходяться 74 людини з ковід-19, із них 10 діток.

Що стосується ситуації в усій країні, то, за останньою інформацією Центра громадського здоров’я, ковід-19 продовжує наростати, і за тиждень з 18 по 24 серпня було зареєстровано 7265 людей із цією хворобою. Це вдвічі більше, ніж на попередньому тижні. Рівень захворюваності приблизно однаковий по всій території України. Але разом з тим і в Кіровоградській області, і по всій Україні, за даними ЦГЗ, цей рівень у 2,6 рази нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

– А що стосовно нових штамів коронавірусу?

– Станом на 25 серпня в Україні підтверджено 125 випадків нового субваріанту Stratus і 3 – Nimbus. Що стосується Кіровоградщини, на цьому тижні завдяки ЦГЗ, тому що лише там проводяться дослідження, ми зареєстрували 4 випадки нового субваріанту Stratus у Кропивницькому і 1 – у Знам’янському районі.

– Розкажіть, будь ласка, про цей субваріант подробніше.

– Перший випадок Stratus був зареєстрований у Канаді 27 січня 2025 року. Він високоінфекційний і швидко розповсюджується. Він з тієї ж лінії, що і Omikron. В Україні перші випадки було зареєстровано станом на 16 липня: 38 випадків. На сьогодні, повторюсь, вже 125.

Зараз у всьому світі домінує саме Stratus, тобто мутація штаму Omikron. Мутації для вірусів – це природний процес, вони постійно змінюються. У зоні ризику залишаються ослаблені та літні люди, у кого є супутні захворювання, і ми рекомендуємо їм робити сезонні вакцинації.

Чим характерні симптоми цих штамів? Зазвичай вони такі самі, як у інших, – ознаки простудних захворювань, але для субваріанту Stratus характерна осиплість голосу, тобто зникає голос. Це унікальний симптом, якщо порівняти з іншими штамами. Щодо Nimbus’у – це різкий біль у горлі, ніби ріжуть лезом. Всі інші симптоми всім відомі: лихоманка, кашель, нежить, втома, слабкість, головний біль. Тобто сьогодні важливо тестуватися для впевненості в діагнозі.

– А що з вакцинацією? Чи є вже вакцини і чому сімейні лікарі досі не наполягають на обов’язковій вакцинації?

– Наявні вакцини, орієнтовані на весь Omikron, залишаються дієвими. Люди, які вже отримували вакцинацію, зберігають імунітет, потребу в ревакцинації визначає лікар. Але ми рекомендуємо людям з групи ризику все ж таки робити ревакцинацію. Підкреслю, що вакцинація в Україні добровільна і безкоштовна.

У Кіровоградській області на постійній основі працюють 98 пунктів щеплення, у кожній територіальній громаді, та 3 центри масової вакцинації: Знам’янка, Бобринець і Світловодськ. У Кропивницькому імунізацію можна зробити в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, в поліклініках, де є профілактичні щеплення, а також в пункті щеплення амбулаторії селища Гірничого. Також на постійній основі у нас функціонує вакцинальний автобус, який можуть замовити промислові підприємства, заклади освіти тощо. Сьогодні в нас достатня кількість вакцин: дорослих – півтори тисячі, дитячих – до 100 доз. Це вакцина «Комірнаті». Найкраща ситуація з вакцинацією – у Кропивницькому, де хоча би одну дозу зробили 74% мешканців. Рекомендуємо обов’язково вакцинуватися також людям, які мігрують, внутрішньо переміщеним особам, навіть якщо немає декларації з сімейним лікарем. Ми нікому не відмовляємо.