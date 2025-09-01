Шкідника випробовуватимуть на волі

Майже рік кропивничанин Андрій Кісєєв перешкоджав мобілізації, керуючи у Viber групою, учасники якої попереджали одне одного про місця вручення повісток. Нещодавно справу стосовно Кісєєва розглянув Подільський районний суд.

У вироку вказано, що Кісєєв – власник диплома про вищу освіту, батько неповнолітньої дитини, працює агентом у компанії, яка виготовляє грунтообробну техніку. 24 вересня минулого року створив у Viber групу, яку назвав «Что? Где? Когда? Кропивницкий». У групі поширювалася інформація про мобілізаційні заходи працівників ТЦК та поліцейських. Для конспірації використовувалися умовні слова. Місця вручення повісток вказувалися з характеристиками «злива», «хмари», «дощ». Працівники ТЦК називалися «зеленими», поліцейські – «синіми». Їх відсутність в певному місці позначалася словами «сонячно» та «чисто».

У вироку зазначається, що Кісєєв керував цією групою до 8 липня нинішнього року. Мабуть, того дня про цю спільноту дізналися в поліції. Кісєєва звинуватили в перешкоджанні діяльності ЗСУ. Він визнав обвинувачення і уклав про це угоду з прокурором. 19 серпня Подільський районний суд затвердив угоду і призначив Кісєєву покарання – п’ять років ув’язнення. Та, згідно з вироком, у в’язницю він потрапить, якщо вчинить злочин протягом півторарічного випробування на волі.