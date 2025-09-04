Леся Карнаух: ДПС у серпні на третину скоротила кількість фактичних перевірок

Після запровадження мораторію лише за серпень кількість фактичних перевірок скоротилась майже на третину із збереженням якості їх результативності. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

У липні провели трохи більше 3,6 тис. фактичних перевірок. У серпні за оперативними даними їх кількість зменшилася більше, ніж на третину – до 2,3 тисячі.

«Змінюємо філософію проведення перевірок. Бо мораторій – це не про повну заборону, а обмеження. Активно застосовуємо ризик-орієнтований підхід», – додала вона.

Леся Карнаух підкреслила, що якщо бізнес працює чесно – держава має це поважати і не створювати зайвого тиску.

«Перевіряємо лише там, де дійсно є найбільші ризики та висока ймовірність порушень. Перевірки також не скасовані для тих субʼєктів, які займаються обігом підакцизних товарів. Визначили близько 80 ризиків. Податкова – не каральний орган, а партнер для бізнесу», – наголосила вона.

В. о. Голови ДПС підкреслила, що там, де немає підстав – немає перевірки.

«Той, хто працює чесно, відкрито, не створює високих ризиків, може не перейматися. Це і є довіра та партнерство між державою та владою», – зазначила вона.