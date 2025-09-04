Що зміниться для кропивничан з вересня: програма «єОселя», виплати для ВПО, тарифи та стипендії

З початком осені на кропивничан чекає низка важливих змін у сфері соціальної підтримки, житла, транспорту та освіти. Уряд запускає оновлену програму «єОселя» для переселенців і жителів прифронтових регіонів, зростуть президентські стипендії, а ВПО продовжать отримувати допомогу. Як саме це вплине на життя кропивничан — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Іпотека для переселенців: новий формат програми «єОселя»

З 10 вересня починає діяти розширена програма «єОселя». Вона орієнтована на внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових територій.

Передбачено кілька видів підтримки:

держава компенсуватиме 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% від вартості житла);

70% щомісячного платежу протягом першого року;

до 40 тис. грн на оплату комісій, зборів (крім держмита) та страхових платежів.

Таким чином, придбати власне житло для переселенців стане суттєво простіше.

Президентські стипендії: скільки отримуватимуть студенти

З вересня суттєво зростає розмір президентських стипендій для найуспішніших студентів і учнів:

для учнів профтехів — 6 320 грн;

для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн;

для студентів університетів — 10 000 грн;

для аспірантів — 23 700 грн.

Також школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають щорічну стипендію у 10 тис. грн. Кількість таких стипендій збільшено до 400.

Фінансування шкіл: нові правила

З 1 вересня держава припиняє фінансувати школи, де навчається менше ніж 45 дітей (виняток — початкові заклади). Далі рішення про утримання таких шкіл мають ухвалювати місцеві органи влади.

Відновлення громад: які проєкти профінансують

З вересня громади можуть подавати заявки на фінансування відновлювальних проєктів коштом ДФРР.

максимальний бюджет проєкту — до 50 млн грн;

завершення реалізації — до кінця 2025 року.

Тарифи на електроенергію: кого торкнеться підвищення

З 1 вересня НКРЕКП підвищує тарифи на розподіл електроенергії:

для споживачів першого класу напруги — у середньому на 14%;

для другого класу напруги — на 23%.

Для населення тарифи залишаються незмінними.

Виплати для переселенців: продовження допомоги

Внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати щомісячну допомогу до лютого 2026 року.

Розмір виплат:

2 000 грн — для дорослих;

3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю.

Звернутися за призначенням допомоги можна через портал «Дія», у сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах або органах місцевого самоврядування, або поштою.

Субсидії та прихисток для ВПО

Окрім допомоги на проживання, переселенці можуть скористатися програмами підтримки:

субсидія на оренду житла — держава компенсує податки власнику, який здає житло офіційно;

«Прихисток» — кошти для власників, які безоплатно розміщують переселенців;

тимчасове розміщення ВПО — пілотний проєкт для літніх людей та осіб з інвалідністю з прифронтових чи окупованих територій.

Отримати додаткову юридичну консультацію щодо змін з вересня українці можуть безоплатно — на гарячій лінії Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати також у Viber, WhatsApp та Telegram.