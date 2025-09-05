Які питання найчастіше виникають у відвідувачів сервісних центрів під час оформлення “Пакунку школяра”?

Нагадуємо, що заяву на отримання виплати подається онлайн – через застосунок “Дія”. Якщо Ви не маєте застосунку “Дія”, можете подати заяву в паперовій формі до сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України.

Головне управління інформує, що станом на 04.09.2025 до сервісних центрів звернулось із заявкою для оформлення виплати допомоги за державною програмою “Пакунок школяра” 475 осіб. Через застосунок “Дія” звернулося 1 107 осіб. Понад 1,5 тисячі сімей першокласників Кіровоградщини вже отримали виплати на загальну суму 7 910 тис. грн.

Які питання найчастіше виникають саме у відвідувачів сервісних центрів під час оформлення виплати в письмовому вигляді?

Чи має значення, в які саме сервісні центри звертатись із заявою щодо отримання “Пакунку школяра”?

Ні, не має значення. Адже сервісні центри обслуговування працюють за принципом екстериторіальності, тобто один із батьків / законних представників учня першого класу може звернутися до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від адреси місця проживання (перебування). Цей принцип дозволяє відвідувачам обирати найближчий або найбільш зручний сервісний центр.

Які документи подаються разом із заявою до сервісного центру Фонду?

Для отримання одноразової грошової допомоги до сервісного центру Фонду подається заява, в якій зазначаються: персональні дані заявника та першокласника, реквізити рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритого в уповноваженому банку (форма заяви наведена в Додатку 2 до Порядку надання одноразової грошової допомоги учням перших класів “Пакунок школяра”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2025 № 809 “Деякі питання надання одноразової грошової допомоги учням перших класів “Пакунок школяра”). Необхідно надати такі документи: паспорт (або іншим документ, що посвідчує особу); реєстраційний номер облікової картки платника податків – РНОКПП (за наявності); документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).

* Інші документи (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду тощо) надаються в паперовій формі в разі неможливості отримати їх шляхом електронної інформаційної взаємодії.

Чи має значення для отримання допомоги “Пакунок школяра”матеріальний стан сім’ї?

Ні, не має значення. Адже одноразова грошова допомога в межах програми “Пакунок школяра” надається незалежно від матеріального становища родини, оскільки вона є цільовою державною підтримкою тих дітей, хто йде в перший клас у новому навчальному році.

Як дізнатися, що заяву опрацьовано, якщо її було подано через сервісний центр?

Дізнатися, чи опрацьовано вашу заяву, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua). Авторизуйтеся, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія. Підпис або систему ID.GOV.UA. У лівому боковому меню оберіть розділ “Мої звернення” та ознайомтеся зі статусом вашої заяви.

Як Пенсійний фонд України дізнається, що дитина дійсно є першокласником і чи є потреба подавати довідку зі школи?

Довідку зі школи подавати не потрібно. Міністерство освіти України подає список учнів перших класів та інформацію про їхніх батьків або законних представників до Пенсійного фонду України в електронному вигляді.

Оновлений список учнів-першокласників Пенсійному фонду України надається щотижня.

Якщо дані дитини внесено до списку школярів-першокласників із запізненням, допомога все одно буде призначена – після отримання актуальної інформації за зверненнями, що надійдуть до 15 листопада.

Лариса Прохоренко, заступниця начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області