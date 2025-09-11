Кропивницький робить кроки до створення безбар’єрного міського середовища

У Кропивницькому з робочим візитом перебував український архітектор, дослідник контекстуальної інклюзії та архітектурної безбар’єрності Артем Мойсеєнко. Мета візиту — просування інноваційної програми ПРООН, яка спрямована на інклюзивне відновлення України та створення безбар’єрних міських просторів.

Проєкт зосереджений на впровадженні практичних рішень для підвищення доступності громадських просторів, будівель та послуг відповідно до міжнародних стандартів універсального дизайну.

«Ми використовуємо міжнародний досвід та сучасні стандарти універсального дизайну, щоб зробити Кропивницький містом без бар’єрів», — зазначив Артем Мойсеєнко під час спільного обстеження об’єктів першої черги безбар’єрного маршруту разом зі спеціалістами департаменту містобудування та земельних ресурсів міської ради.

Також ментор долучився до аналізу території другої черги проєкту «Рух без бар’єрів». Її маршрут пролягатиме від ЦНАП «Прозорий офіс» і далі вулицями Велика Перспективна, Соборна, Євгенія Тельнова, проспектом Університетським — до обласної лікарні. На його шляху розташовані важливі міські об’єкти: органи державної влади та місцевого самоврядування, спортивні школи, заклади охорони здоров’я, освіти, соціальної підтримки, супермаркети, парки, ринки, транспортна інфраструктура та інші.

☝️”Рух без бар’єрів” — флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій втілюється в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської “Без бар’єрів” та охоплює 14 пілотних громад, де створюються безбар’єрні маршрути. На сьогодні це Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Тернопіль, Львів, Рівне, Чернівці, Полтава, Вінниця, Славутич, Кропивницький, Буча, селище Опішня.

@FirstLadyOfUkraine @MinDevUA

#безбарєрність