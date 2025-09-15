Наші «Недоступні»

В офіційній програмі Венеційського кінофестивалю цього року була представлена єдина українська стрічка – короткометражний фільм «Недоступні». Режисер – Кирило Земляний. Оператор-постановник – Владислав Дорофєєв. Влад – наш земляк, родом із Малої Виски.

«Недоступні» створені у співпраці України, Франції, Бельгії, Болгарії та Нідерландів. Темою короткометражної картини стала російсько-українська війна, яка змінила життя кожного українця. Автори стрічки називають її «спостережливим, тонким зануренням у внутрішній світ молодого хлопця, який заповнює свої дні волонтерством. Та коли зв’язок із матір’ю, що залишилася на окупованій території, раптово зникає, тиша поступово змінює все».

Як пояснив режисер, стрічка досліджує неминучу відстань, яка зростає між людиною та місцем, звідки вона походить. Вона розповідає історію молодого чоловіка, який опинився між дитинством і дорослістю, змушеного зіткнутися з відповідальністю, до якої він не готовий.

На кінофестивалі не обійшлося без політики. Кирило Земляний звернувся до аудиторії із заявою щодо присутності російського прапора на фестивалі: «Коли російські війська заходять у міста, вони піднімають свій прапор. І цьогоріч у Венеції теж вирішили вперше з 2022-го підняти російський прапор. Я дуже сподіваюся, що це не стане початком вашої окупації». МЗС України та Міністерство культури і стратегічних комунікацій України засудили появу російського прапора на майданчику фестивалю. У відомствах наголосили, що під цим символом російські військові вчиняють воєнні злочини, а «надання Росії міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору». Фестиваль, на жаль, не відреагував.

Українська прем’єра «Недоступних» відбулася в Києві. Фільм також буде представлений у Львові на кінофестивалі Wiz-Art. А «УЦ» в одному з найближчих номерів детально та цікаво розповість читачам про земляка Владислава Дорофєєва.