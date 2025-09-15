Війна, осінь, любов і число Бога

Саме такі теми розглядали у своїх творах представники красного слова з Кропивницького та Олександрівки, зібравшись 12 вересня в Олександрівському краєзнавчому музеї. Ця літературна зустріч відбулася за підтримки Кіровоградської обласної ради та Олександрівської селищної ради.

Олександрівщина – земля, де народилися, жили і нині мешкають чимало талановитих і цікавих митців слова. Серед них Сава Голованівський, Світлана Барабаш, Анатолій Гай, Галина Демченко, Василь Мошуренко, Анатолій Кримський, Анатолій Курганський, Анатолій та Бронислав Куманські, Ірина Кримська, Оксана Шпирко, Валентина Сіра та багато інших. Вже кілька десятиріч там діє літературно-мистецьке об’єднання «Крила». Тому не випадково для літературного десанту було обрано саме цю землю.

Перед тим, як розпочати творчий обмін та спілкування, присутні вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих на російсько-українській війні. На превеликий жаль, того дня на Кіровоградщині попрощалися з п’ятьма військовими, зокрема в Олександрівці – зі старшим солдатом Сергієм Буланом.

«Ми живемо в такі буремні часи, коли неспокій в душах людських і в серцях, коли гинуть наші військові, коли гине цивільне населення. Але життя продовжується. І ваше слово також є зброєю. Дуже добре, що цей десант приземлився у нас в Олександрівці. Письменники – це невичерпне джерело тої живої води, яка тамує спрагу наших сердець і душ у ці спекотні часи. Ви, творчі люди, оберіг нашої державності, нашої історії, нашої культури», – з такими словами звернувся до присутніх селищний голова Олександр Безпечний.

У свою чергу перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Юрій Семенюк сказав: «Така категорія заходів – це коли ініціатива йде саме від організації. Обласна організація Спілки письменників звернулася з пропозицією відвідувати наші громади, давати їм творчий посил, показувати єдність тих, хто має можливість словом виразити емоційний стан людей, підкреслювати нашу самобутність. Люди отримують багато позитивних емоцій і таким чином якось справляються зі своїм внутрішнім болем, який виникає під час війни. Я впевнений, що ці зустрічі на територіях будуть системними». Він також повідомив про переформатування обласної літературної премії імені Євгена Маланюка у Всеукраїнську.

Модерували зустріч директор Олександрівського краєзнавчого музею Василь Білошапка та очільниця Кіровоградської обласної організації НСПУ Надія Гармазій. Вони вручили почесні відзнаки цьогорічним ювіляркам-літераторкам Валентині Сірій та Оксані Шпирко.

До фондів музею та до місцевої бібліотеки, директорка котрої Світлана Баклан також долучилася до зустрічі, було подаровано нові поетичні, прозові та журнальні видання, авторами яких є Валерій Мятович, Надія Гармазій, Любов Єременко, Анатолій Каретний, Роман Любарський, Оксана Буянова, Аліна Шевченко та інші.

Свої авторські твори представили славні олександрівчанки Оксана Шпирко, Наталя Пономаренко, Валентина Чорнобай, Олена Калиман, Надія Поцелуйко, Віра Шнапер, Валентина Сіра і Тамара Бурих.

Відомий краєзнавець Федір Шепель у своєму виступі закцентував увагу на потужному літературному ареалі Олександрівщини, назвавши низку уславлених історією імен та сучасників. А наукова співробітниця літературно-меморіального музею Карпенка-Карого Наталія Мельніченко наголосила на ролі музеїв у розвитку творчого потенціалу громад у час воєнного сьогодення та запросила творчу спільноту Олександрівщини до співпраці.

Цей захід носив символічну назву «На крилах Олександрівщини». І насправді, поринувши в його атмосферу, всі відчували піднесення і натхнення. Творчий діалог відбувся – конструктивно і задушевно.

Руслан Трипільський.