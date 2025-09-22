Розвиватися та оновлюватися

Профілактична фізкультура – це те з минулого, від чого не варто було відмовлятися. Звісно, можна в інтернеті знайти відео та виконувати певні вправи вдома, але в залі під наглядом спеціаліста – зовсім інша справа.

Кропивничанка Олена Токар, багатодітна мама, трьох молодших дітей почала возити до реабілітаційного центру Hippos, де проводила з ними «оздоровчі годинки». На меті було не лише спілкування з тваринами, а й рух. Діти присідали, стрибали, бігали – робили те, чого бракує в повсякденні. Під час негоди проводити час в Лісопарковій було неможливо, і Олена почала шукати можливість займати дітей фізкультурою в приміщенні. Численні зверненні в різні установи підштовхнули до створення громадської організації, тому що ні з приватною особою, ні з ФОП чомусь мають справу неохоче. Так створилася ГО «Центр розвитку і оновлення».

– В статуті організації передбачені різні форми діяльності: освітнього формату, оздоровчого, реабілітаційного, – сказала пані Олена. – Ми вже маємо партнерів. Перший проєкт, що стартував, мультиактив. Це дитяча гімнастика, акробатика, фітнес, підготовка дітей до спортивних секцій, профілактична фізкультура для діток, яким спорт протипоказаний. А також фізкультура для дорослих.

Олена зауважила, що в Кропивницькому немає установ з профілактичної фізкультури для дорослих. Щодо дітей – лише в дитячій обласній лікарні та в спортивному диспансері. Але й туди просто за бажанням не потрапити. Припустимо, батьки, зважаючи на те, що їхня дитина багато сидить в школі, за гаджетами, за уроками, на гуртках, захочуть, щоб їй спеціалісти допомогли підтримувати здоровий спосіб життя, не будуть знати, куди звернутися. Тепер знають.

«Центр розвитку і оновлення» вже розпочав свою діяльність. У спортивному залі колишньої Ремпобуттехніки на В. Френчка відбулася яскрава презентація. Це були не урочисті промови, а повноцінні заняття для дітей та дорослих. Подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, вправи – від директорки ДЮСШ міста Слов’янська, тренерки-викладачки зі спортивної гімнастики Марини Рябокінь.

На «десерт» був виступ песика Бучика, який продемонстрував виконання команд своєї власниці. У захваті були всі – малі й дорослі, які повинні своїм прикладом доводити необхідність активного способу життя. Бо рух – це здоров’я.