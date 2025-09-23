Виникає необхідність – реалізовуємо можливість

Важливо!

Громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), а також тим, які виїхали з ТОТ, виплата пенсій / страхових виплат здійснюється за умови підтвердження інформації про неотримання виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації (постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299 “Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”).

Реалізовано можливість!

Повідомлення про неотримання виплат в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації можна подати онлайн на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал ПФУ).

Для подання такого повідомлення необхідно:

1) авторизуватись на вебпорталі ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua) за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ДіЯ.Підпису;

2) у верхній частині екранної форми вебпорталу обрати опцію “Дистанційне інформування”;

3) у модальному вікні, що відкриється, необхідно поставити позначку напроти рядка “Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від Росйської Федерації” та / або напроти рядка“Не отримую страхові виплати у зв’язку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від Російської Федерації” та натиснути кнопку “Зберегти”.

4) перевірити факт подання повідомлення та переглянути статус його опрацювання можна у розділі особистого кабінету користувача вебпорталу ПФУ “Мої звернення”.

Володимир ІЩЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області