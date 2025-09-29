Безкоштовні ресурси для військових і ветеранів: юристи створили онлайн-бібліотеку для кропивничан

Військові, ветерани та їхні родини з Кіровоградщини можуть скористатися безкоштовною онлайн-бібліотекою корисних ресурсів та ініціатив. У колекції зібрані довідники, інструкції, зразки документів та юридичні пам’ятки, які можуть знадобитися українцям. Онлайн-бібліотека доступна за цим посиланням.

Про це розказали автори – мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр.

Як повідомляє керівник юридичного центру мережі Микола Брюховецький, проєкт з’явився в результаті численних запитів від військових і ветеранів щодо юридичних консультацій та психологічної підтримки.

«Наші юристи щодня надають безкоштовні консультації сотням захисників, допомагаючи їм вирішити питання оформлення статусу, отримання виплат, реабілітації та адаптації після служби. Щоб зібрати ці ресурси та зробити їх ще більш зручними, ми створили онлайн-бібліотеку. Користуватися нею можуть всі охочі», — ділиться Микола Брюховецький.

У бібліотеці є кілька розділів, кожен з яких охоплює важливі аспекти життя військових та ветеранів:

Юридична допомога – права військовослужбовців, зразки рапортів, алгоритми дій у правових питаннях.

Психологічна підтримка – матеріали про реабілітацію, поради з подолання стресу.

Адаптація до цивільного життя – покрокові інструкції, соціальні програми для ветеранів.

Сімейні стосунки – поради щодо збереження та відновлення стосунків після повернення з війни.

Колекція постійно оновлюється, і тепер кожен, хто потребує допомоги, може знайти корисні матеріали в онлайн-форматі. Гарячі лінії юридичної підтримки для військових та ветеранів працюють за номерами +38 067 204 22 06, +38 095 116 88 87, +38 093 744 00 36 (08:00–19:00 у будні, 09:00–18:00 у вихідні), для жінок із родин військових: +38 067 204 22 07 (09:00–18:00 у будні), для українців за кордоном: +38 050 888 90 17 (09:00–18:00 у будні); для переселенців: +38 067 428 28 64, +38 050 107 88 83, +38 093 377 44 04 (09:00–18:00 у будні).