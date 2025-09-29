«Кропивницький-УБД» – команда переможців

Футбольна команда кропивницьких воїнів – учасників бойових дій є однією з найкращих в Україні. Свого часу команда, в яку входили переважно військовослужбовці 3-го полку ССО ім. Святослава Хороброго, перемагала та була призером чемпіонату України серед учасників АТО й вдало виступала в кубкових змаганнях серед наших команд ЗСУ.

Звісно, що з початком повномасштабної війни нашим захисникам було не до футболу. Але поступово футбольні змагання серед тих, хто боронить України від клятих ворогів, стали відновлюватися. Ну а в Кропивницькому кістяк тієї чемпіонської дружини переважно зберігся. Тут грають виключно учасники бойових дій. І, як тільки з’явилася певна можливість, футболісти знову разом вийшли на футбольний майданчик для того, щоб відновити перші переможні традиції. Цьому посприяло створення Кропивницької районної асоціації футболу ветеранів учасників бойових дій, яка взяла на себе певні організаційні моменти.

У червні цього року відроджена команда ФК «Кропивницький-УБД» взяла участь у всеукраїнському «Турнірі захисників» із міні-футболу. На попередній стадії кропивничани переграли конкурентів із Києва, Черкас, Кривого Рогу й Харкова та вийшли у фінал турніру, де зустрілися переможці зональних етапів. У фінальному турнірі в Ужгороді наша команда стала срібним призером «Турніру захисників», поступившись в серії післяматчевих пенальті «Хрестоносцям» із Луцька.

Та срібло не задовольнило наших воїнів-футболістів. І вже в наступних представницьких змаганнях – першому чемпіонаті України з пляжного футболу – кропивничани таки стали переможцями. У Києві, на стадіоні «Гідропарк» за нагороди боролися 12 команд із різних областей України. Змагання під свій патронат взяли Міністерство у справах ветеранів і Українська асоціація футболу.

Керувати кропивницькою командою був запрошений відомий фахівець, заслужений тренер України В’ячеслав Грозний. І це в поєднанні зі злагодженими та самовідданими діями на майданчику наших гравців призвело до успіху. На груповій стадії кропивничани вдало зіграли проти конкурентів із Кривого Рогу та Черкас, а в півфіналі здолали херсонський «Рятівник» ДСНС. У вирішальному матчі ФК «Кропивницький-УБД» поступався рівненському «Магістру» – 0:2. Та дубль капітана Ярослава Бирси дозволив зрівняти рахунок у матчі. А героєм серії післяматчевих пенальті став голкіпер кропивничан Іван Демідов, сейви якого дозволили здобути таку бажану перемогу – 5:4!