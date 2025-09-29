Маленька книжка про велику дружбу

З черговим волонтерским візитом в Олександрії побувала Женя Шкіль – засновниця благодійної асоціації «Друзі Олександрії», що діє в британському місті Бат.

В юнацькій бібліотеці Олександрії Женя Шкіль провела презентацію дитячої книги англійською мовою Vitalii Petrenko and the Secret of the Roman Baths («Віталій Петренко і секрет Римських лазень»). У презентації взяли участь шестикласники Мультипрофільного ліцею та ліцею №17.

Книга орієнтована на дітей віком 11-12 років. У центрі сюжету – історія хлопчика Віталія, який разом із мамою та сестричкою переїхав до Бату після початку повномасштабного вторгнення. Там він знаходить нових друзів та потрапляє у захопливі пригоди. Особливе місце займає дружба Віталія з хлопчиком Едвардом.

Наразі триває робота над аудіоверсією книги, яку озвучує професійний актор із Бату. Її також передадуть до Олександрії, щоб діти могли удосконалювати вимову.

Ідея створити книгу про сім’ю з Олександрії належить Жені Шкіль, а втілили її у життя авторка Клер Бремвелл-Пірсон, яка працювала над мультфільмами для студій Walt Disney та Warner Bros., та ілюстраторка Олександра Дікая, українка, що переїхала до Англії під час війни.

Кожен учасник презентації отримав примірник книги з автографом Жені Шкіль. Більше того, всі шестикласники Олександрійської громади також безкоштовно отримають свої книжки. Ще частину екземплярів передадуть до місцевих бібліотек, щоби кожен охочий міг ознайомитися із книжкою.

– Бат та Олександрія дружать уже понад два роки, і саме в цей час народилася ідея книги. Вперше з’явилася дитяча історія англійською мовою, де згадується Олександрія та її реалії. Ми хочемо, щоб книга надихнула дітей цікавитися англійською мовою, читати і знаходити нових друзів у різних куточках світу, – зазначила Женя Шкіль.