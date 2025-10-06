Місяць тому ми опублікували оголошення про збір коштів на авто для Володимира Букші. Днями Володя надіслав нам звіт про те, як розпорядився пожертвами.

Про жителя Злинки Володимира Букшу на Кіровоградщині чули, мабуть, усі. І не тільки на Кіровоградщині. Цей молодий чоловік, втративши на війні ногу і перенісши кільканадцять хірургічних операцій, не занепав духом, а працює, дбає про родину і як може допомагає війську. Влаштовує піші марафони, на протезі долає десятки кілометрів, супроводжуючи свої походи інформаційними кампаніями і збираючи пожертви на потреби ЗСУ. За кілька разів зібрав понад 180 тисяч гривень. Витратив на запчастини та харчі для військових. А ще Володя – спортсмен. У червні нинішнього року ми вітали його з призовими місцями, здобутими на ветеранських адаптивних змаганнях BESTRONG GAMES у Львові.

Працює Букша в Кропивницькому, добирається на роботу громадським транспортом. Є своє авто, але ресурс його вичерпується. Заробітки такі, що нового не купиш. Улітку цього року волонтерська організація, яка переганяє авто з Польщі, запропонувала Володі цілком пристойний транспортний засіб за сорок тисяч гривень. Дізнавшись про це, ми звернулися до читачів з проханням допомогти Володимиру. І світ вкотре виявився не без добрих людей.

Щоправда, зібраного (майже 20 тисяч гривень) на автомобіль не вистачило. І Володимир, доклавши своїх грошей, витратив пожертви на деталі для своєї машини, яка потребує ремонту. Днями надіслав нам детальний звіт. Ось найдорожчі деталі з придбаних: два задніх амортизатори (2738 гривень), два задніх гальмівних диски (2989 гривень), два передніх гальмівних диски (4375 гривень), комплект задніх гальмівних колодок (475 гривень), комплект передніх гальмівних колодок (555 гривень), комплект передніх амортизаторів (5070 гривень), пружина задньої підвіски (1558 гривень), пружина передньої підвіски (1518 гривень), ущільнювач передніх дверей (1126 гривень). Нині авто – на ремонті. Володимир Букша дякує усім, хто відгукнувся.