Наречена з Чернігівщини

Розслідуючи справу про спробу переправлення військовозобов’язаного через кордон, кропивницькі поліцейські вирішили уважно подивитися на документи стосовно його одруження, які лежать у РАГСі.

Підозрювана у цій справі – жителька Чернігівщини, інвалід другої групи, мати двох дітей. Згідно з матеріалами справи, усе було так. На початку серпня нинішнього року ця громадянка через Facebook познайомилася із таким-то кропивничанином. Той повідомив їй, що бажає виїхати за кордон, але статус військовозобов’язаного не дозволяє. Вона запропонувала допомогу. Мовляв, всього-на-всього треба на ній одружитися – її інвалідність відкриє кордони й для нього. Чоловік погодився. Далі обговорили деталі. Наречена повідомила обранцеві, що в день одруження він має заплатити їй три тисячі доларів, стільки ж – після спільного виїзду з України, а потім пів року щомісяця – по 16 тисяч гривень. Тобто послугу загалом оцінила в шість тисяч доларів США плюс 96 тисяч гривень. Чоловік сказав, що це його влаштовує.

8 вересня наречена прибула в Кропивницький – розписуватися. Показала обранцеві документи, зокрема й інвалідське посвідчення. Той організував їй окремий нічліг. Наступного дня близько десятої ранку зустрілися і пішли у відділ державної реєстрації актів громадянського стану. Подали заяви з проханням зареєструвати їхній шлюб. О чотирнадцятій отримали жадане свідоцтво. Вивівши дружину із РАГСУ, чоловік вручив їй обіцяний перший внесок, але не в доларах, а в національній валюті –142 тисячі гривень. Очевидно, діяв за дорученням поліції, бо звідкись узялися оперативники і затримали гостю з Чернігівщини.

Жінці повідомлено про підозру в скоєнні злочину, сформульованого в Кримінальному кодексі як «незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Підозрювана скористалася своїм правом на мовчання і нічого не пояснила. 10 вересня слідчий суддя Подільського районного суду визначив їй запобіжний захід – домашній арешт.

У ході слідства поліції знадобилися документи, які стосуються цього фіктивного шлюбу і зберігаються в РАГСІ. Слідчий суддя Подільського районного суду дозволив їх вилучити. В судовій ухвалі зазначено, що оформлення шлюбу відбулося під контролем правоохоронців і тому його не зареєстровано в електронному реєстрі актів цивільного стану. Отже, й розривати його немає потреби.

Віктор Іваненко, «УЦ».