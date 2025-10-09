Як військовому правильно подати рапорт, щоб не отримати відмову — покрокова інструкція від експертів

Під час звернення військовослужбовця до керівництва для вирішення різних питань необхідно оформлювати його документально, тобто подавати рапорт. Вимоги до його подання, тонкощі процедури та шаблони рапортів для різних ситуацій зібрали експерти Юридичного Гончаренко центру.

Згідно статуту ЗСУ, рапорт — це письмове звернення військовослужбовця до вищої посадової особи з викладом питань службового чи особистого характеру і висловленням у зв’язку із цим відповідного прохання.

Як і кому потрібно подавати рапорт?

Рапорт може подаватися як безпосередньому начальнику, так і вищому командуванню. Пишуть його у двох примірниках і подають:

до стройової частини військової частини, (слід зафіксувати вхідний номер документа);

або до керівництва, яке може його прийняти (на своєму примірнику зафіксувати дату подання, посаду й прізвище особи, яка його прийняла);

або направляють поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу військової частини.

Рапорт подається послідовно по вертикалі керівництва (наприклад, спочатку командиру роти, потім командиру батальйону і так далі).

«Якщо ж безпосередній керівник не реагує на рапорт, військовослужбовцю необхідно звернутися до керівництва вищого рівня, з обов’язковим зазначенням того, що він намагається врегулювати це питання», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як подати рапорт у письмовому вигляді? Алгоритм дій

Скласти рапорт. Передати рапорт на підпис безпосередньому начальнику особисто. Командир візує рапорт своїм підписом. Підписаний командиром рапорт потрібно зареєструвати в стройовій групи персоналу. Зареєструвавши підписаний рапорт, важливо взяти у діловодстві військової частини вхідний номер свого рапорту. Далі рапорт передається на розгляд командиру військової частини. Командир військової частини розглядає рапорт. За результатами розгляду рапорт передають на візування або залишають без реалізації. Далі відбувається візування рапорту військовою частиною. Рапорт направляється до виконання. Військовослужбовцю повідомляють про результати виконання рапорту.

Як подати рапорт в електронному вигляді?

Зробити це можна через додаток Армія+. Для цього потрібно виконати такий алгоритм:

Скласти рапорт Завантажити додаток Армія+ та зареєструватися на сайті за цим посиланням. Дізнатися ID свого командира (для командирів — дізнатися ID СЕДО в стройовій) Обрати необхідний рапорт з переліку та надіслати його безпосередньому командиру. Далі безпосередній командир отримує рапорт в додатку, погоджує, після чого рапорт потрапляє в СЕДО військової частини. Після цього рапорт передається на розгляд командиру військової частини. Командир військової частини розглядає рапорт. За результатами розгляду рапорт передають на візування або залишають без реалізації. Візування рапорту військовою частиною. Направлення рапорту до виконання. Повідомлення військовослужбовця про результати виконання.

Наразі через застосунок Армія+ можна подати рапорти на отримання направлення на ВЛК, МСЕК, лікування, відпустку та виплати матеріальної допомоги. Детальні інструкції про вибір і створення електронного рапорту можна переглянути у відео за цим посиланням.

Скільки може розглядатися рапорт та якою буде відповідь?

Рапорти розглядають невідкладно, але не пізніше ніж 15 днів від дня отримання у разі, якщо він не потребує додаткового вивчення. Загальний ж термін розгляду — один місця, який може бути продовжений до 45 днів. Існує також опція подання заяви про прискорення розгляду.

Яка повинна бути відповідь на рапорт?

Відповідь на рапорт має бути письмовою. У разі, якщо це відмова, — з посиланням на акти законодавства із зазначенням причин відмови та роз’ясненням порядку оскарження ухваленого рішення.

Слід пам’ятати, що військовослужбовець або члени його родини можуть й усно звертатися до командира військової частини, начальника органу військового управління, оскільки вони у визначені дні та години приймають військовослужбовців з особистих питань.

Більше про оформлення рапортів можна прочитати у рекомендаціях Міноборони за цим посиланням.

Де знайти зразки рапортів?

Зразки рапортів, затверджені Міністерством оборони України, знаходяться на сайті Міноборони за цим посиланням.

Зразки рапортів також можна знайти на Правовому навігаторі «Принцип», а знаходяться вони за посиланням.

Зразки рапортів та заяв від громадської організації «Юридична сотня» — за цим посиланням.

Також зразки рапортів можна завантажити на порталі Безоплатної правничої допомоги за посиланням.

Завантажити шаблони рапортів можна також у телеграм-боті для військовослужбовців Сил оборони, ветеранів, членів їхніх родин та військовозобов’язаних українців, які потребують юридичної підтримки. Цей бот створили в освітньо-культурній мережі Гончаренко центрів, а зібрані в ньому відповіді на найчастіші запитання бійців, а також зразки документів, які можуть знадобитися військовим. Аби скористатися телеграм-ботом, достатньо перейти за цим посиланням, або знайти його у месенджері @GoncharenkoMilitaryBot. Далі — натиснути «Розпочати», обрати потрібний розділ та натиснути на нього.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.