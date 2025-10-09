ХІV обласного свята духовного співу «Молюсь за тебе, Україно»

Дата і час проведення: 11 жовтня 2025 року, 10.30.

Місце проведення: гарнізонний Храм Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України м. Кропивницького, вул. Юрія Олефіренка, 14.

Організатори: департамент культури та туризму обласної військової адміністрації, Кіровоградський обласний Центр народної творчості.

У святі візьмуть участь близько 20-ти світських та церковних вокально-хорових колективів Кіровоградщини. Серед учасників: студентський жіночий хор «Prima Vista» та зведений хор Кропивницького музичного фахового коледжу, народна аматорська хорова капела з Бобринецького краю, народні аматорські вокальні ансамблі «Оксамит» з м. Новомиргорода, «Деліція»

з Побужжя, камерний хор «Fenix» Будинку культури Маловисківської міської ради, народний аматорський хор «Веселка» Рівнянського сільського Будинку культури Рівнянської сільської ради та інші.

В обласному святі духовного співу візьмуть участь хори парафій Православної Церкви України: хор храму Преподобної Параскеви Сербської села Веселий Кут Черкаської єпархії, Храму Святителя Миколая Чудотворця

м. Бобринця, Храму Успіння Пресвятої Богородиці м. Кропивницького, Храму Святого Миколая села Торговиця Новоархангельської селищної ради, вокальне тріо Парафії святих апостолів Петра і Павла м. Кропивницького, вокальний дует «Оберіг» Парафії Святого апостола Андрія Первозваного селища Гірничого та інші колективи.

У виконанні учасників прозвучать кращі твори з духовної скарбниці хорового мистецтва.

У рамках свята відбудеться виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Торжество благодаті, сумління, таланту» виробів майстрів народного мистецтва на релігійну тематику.

У програмі свята: