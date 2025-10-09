Очільники ДПС, БЕБ та Держфінмоніторингу обговорили з представникам мереж електроніки системні кроки для прозорості ринку

В. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух разом із керівниками БЕБ Олександром Цивінським та Держфінмоніторингу Філіпом Проніним зустрілися з представниками мереж техніки та електроніки для напрацювання системних кроків для підвищення прозорості ринку.

«Чесні та однакові правила роботи для всіх. Це одна з найпопулярніших тез, яка звучала від всіх учасників. На словах все непогано, на практиці – інша ситуація», – сказала Леся Карнаух.

В. о. Голови ДПС розповіла про аналіз податкової, який показав системні порушення.

продаж товарів без фіскальних чеків

Цьогоріч ми вже провели понад 2,5 тис. контрольних закупівель техніки та електроніки через маркетплейси. Зафіксували 162 випадки невидачі фіскальних чеків.

«Лише за останній тиждень під час 118 замовлень гаджетів, зокрема iPhone 17, у 23 випадках виявили або відсутність чеку, або його імітацію на суму майже 500 тис. Деякі чеки – креатив. Але нічого спільного зі справжніми не мають. До речі, запропонувала всім учасникам експеримент – продаж лише з правильними фіскальними чеками. Побачимо, чи дійде справа далі декларацій», – додала Леся Карнаух.

неоформлення найманих працівників та офіційна виплата низької зарплати

У звітності мінімальну зарплату вказують 10 тис. грн, в той час як реальну пропозицію на сайтах пошуку роботи вказують 40 – 50 тисяч грн.

«Тому і тут запропонувала компаніям поважати своїх працівників і належним чином їх працевлаштовувати. Бо це, до речі, впливає і на сплату податків на доходи фізосіб», – додала в. о. Голови ДПС.

штучне дроблення бізнесу на десятки ФОПів

Класична історія, до якої вдається чимало учасників ринку. Зрозуміло, що спокуса мінімізувати сплату податків завжди буде. Але це не про чесність та однакові правила для всіх.

продаж товарів без ведення відповідного обліку та документів про їх походження

«До речі, цього року ми провели 3800 фактичних перевірок. За результатами виявлених порушень застосували майже 390 млн грн штрафів. Окрема тема – хронометражі. Майже 70 % фактичних перевірок супроводжувалися хронометражем господарських операцій. Це дозволяє об’єктивно оцінити реальні обсяги продажів. У результаті – виторг торговельних мереж зріс у кілька разів. Але як тільки податківці йдуть з обʼєкту – обсяги падають. Там, де бачимо намагання ухилитися від сплати податків, реагуємо оперативно. Всю інформацію передаємо в правоохоронні органи», – наголосила Леся Карнаух.

Звичайно є і позитив!

Завдяки контролю та сумлінності суб’єктів у 2025 році виторги збільшилися до 126,1 млрд грн (+10,9 % до відповідного періоду минулого року).

Зросли також надходження податків:

загалом сплачено 6,7 млрд грн (+32% до аналогічного періоду 2024 року);

ТОП-50 гравців ринку сплатили 6,5 млрд грн (+38%);

Податкова ефективність у сфері також покращилася:

по ПДВ – з 1,29 % до 1,63 %,

по податку на прибуток – з 0,43 % до 0,5 %.

«Переконана, що рівні правила будуть працювати тоді, коли цього принципу добровільно будуть дотримуватися всі учасники. І тоді жодні контрольні заходи не будуть сприйматися як покарання чи тиск на бізнес», – додала Леся Карнаух.

За результатами зустрічі домовились створити робочу групу за участі учасників ринку, ДПС, БЕБ та Держфінмоніторингу під координацією Офісу бізнес-омбудсмена, щоб мати постійний діалог та оперативно реагувати на всі факти порушень.

«Ми відкриті до спільних рішень, але очікуємо реальних дій і з боку бізнесу», – наголосила Леся Карнаух.