Мир під оливами

Так, усі війни коли-небудь закінчуються, але ця мала найменші шанси завершитися. І все ж ХАМАС та Ізраїль домовилися про припинення вогню, повернення всіх живих заручників і ще багато про що. Хочете – називайте минулі переговори «сдєлкою», хочете – перемогою будь-якої зі сторін конфлікту. Головне – результат. Ми в Україні розуміємо це як ніхто.

Великий привіт усім, хто проклинав і ображав Дональда Трампа. Ви можете й надалі називати його самодуром і нарцисом, але це саме він посадив непримиренних супротивників із десятка країн за стіл переговорів, щоб змусити лідерів Ізраїлю та ХАМАСу почати рух до глобального миру на Близькому Сході. І шкода, що Трампу не дали Нобелівську премію миру, він її заслужив, як заслужив Горбачов у 1990 році.

Ніхто з нас не знає, що буде на Близькому Сході далі. Світ традиційно розділився на три нерівні частини: оптимістів, песимістів і пофігістів. Але надія на мир – одна для всіх. Як одне-єдине життя в кожного з нас.

Дуже хочеться, щоб наступною, десятою, ювілейною війною, яку зупинять Дональд Трамп і його партнери, стала війна між Україною і росією. І нехай за це йому дадуть, крім Нобелівської премії миру, ще одну – з фізики чи хімії. Або перейменують ООН на його честь. Йому приємно, а нам – мир.