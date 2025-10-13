Осіння війна

Нили від спеки, тепер ниємо від різкого похолодання. Ми вже традиційно співвідносимо свої незручності і некомфорт з тим, що відчувають, з чим стикаються наші захисники на війні. Цього разу запитали, як вплинула на стан справ на фронті переміна погоди.

Віталій Єгоров, комбат «Ультрас»:

– На фронті нічого особливо не змінилося. Орки як йшли пішки, так і йдуть 10-15 кілометрів без техніки по посадках. Останнім часом і без броніків та додаткового БК. Перед ними задача – добігти, дійти, доповзти до своїх 200-х та забрати в них засоби захисту та БК. Щоб швидше пересуватися, біжать «налєгкє».

Геннадій Нікішов, молодший сержант:

– Тут немає однозначної відповіді, адже ситуація змінилась і для противника. Дощі і сильний вітер ускладнюють роботу дронів – як розвідки і спостереження, так і FPV. Це відкриває можливості для більш активного переміщення. Опадає листя, що тягне зменшення можливостей для маскування. Але робота продовжується так само активно, і противник, зважаючи на величезний людський ресурс, який вони не жаліють, продовжує працювати малими групами.

Олександр Бірзул, майстер-сержант:

– По-перше, ускладнюється заїзд на позиції. В основному це польові дороги, які розкисають, орки по сліду можуть вирахувати точку евакуації. Падає листя, переміщення між позиціями ускладнюється, видно здалеку. Крім всього, що ми влітку носили на позиції, додається теплий одяг, засоби для зігрівання: окопні свічки, гелевий спирт.

При поганій погоді дрони-розвідники менше літають. Щоправда, як орчачі, так і наші. В бліндажах сиро. І миші. Вони лізуть до тепла з усіх усюд. І постійний холод. Для мене це найгірше.

Геннадій Рибченков, старший сержант:

– Дощ – наше все. Дрони не літають – оптика хапає на камеру краплі, і все, ворог нас не бачить. Зараз дрони нас вбивають. «Мавік» тебе знаходить, потім одразу прилітає FPV і вбиває. Тому в дощ ми працюємо по максимуму. В ясну погоду ми по вісім мін ставили, а в дощ і по сорок. Кілометр від кордону, дрони висять цілодобово.

Павло Федчишин, командир роти:

– Нічого суттєво не змінилося. Якщо робота налагоджена, забезпечення є – зимовими речами та іншим. Якщо командир толковий, він заздалегідь займається заготівлею дров, опаленням бліндажів і таке інше. Не перший же рік воюємо. Перехід до осінньо-зимового періоду починаємо з початком літа. Це нормальний процес.