В першу чергу захисникам і вчителям

На сесії Олександрійської міської ради депутати скоригували міський бюджет на поточний рік.
До кошторису громади прийняли субвенції, серед яких:
7,2 мільйона гривень – з державного бюджету на харчування учнів шкіл;
6 мільйонів гривень освітньої субвенції з державного бюджету для виплати надбавок вчителям;
1,5 мільйона гривень інших субвенцій з обласного бюджету та бюджетів Попельнастівської, Приютівської та Новопразької громад;
1,5 мільйона гривень – від перевиконання міського бюджету.
Кошти міського бюджету від перевиконання та внутрішнього перерозподілу направили на вирішення нагальних питань життєдіяльності громади:
6 мільйонів гривень – на підтримку КП «Теплокомуненерго» для початку опалювального сезону;
1,5 мільйона гривень – на підтримку Сил Оборони, лікування поранених та підтримку сімей загиблих в облаштуванні місць поховання;
Пакет допомоги з міського бюджету включає:
– 1 мільйон гривень – на допомогу двом військовим частинам і територіальному центру комплектування та соціальної підтримки;
– 500 тисяч гривень – на виплату матеріальної допомоги пораненим та облаштування місць поховань загиблих військовослужбовців
– Важливе завдання кожної громади – допомагати нашим захисникам. Це підтримка і для військових частин, і на лікування поранених, і для родин загиблих, – сказав міський голова Сергій Кузьменко.
Ще одна важлива новина: із жовтня і до кінця 2025 року вчителям нараховуватимуть 30% надбавки за престижність. Це стало можливим завдяки субвенції з обласного бюджету.
– Дякую голові Кіровоградської ОВА Андрію Райковичу за те, що почув бюджетні проблеми Олександрії. У нас не вистачало коштів у міському бюджеті, втім ми все ж знаходили можливість і за власною ініціативою запроваджували Олександрійську педагогічну доплату – 2000 гривень, – сказав очільник громади. – Втім уже в жовтні і до кінця року ми зможемо за підтримки обласного бюджету почати виплачувати надбавку за престижність – це 30%.
