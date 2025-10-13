В першу чергу захисникам і вчителям

На сесії Олександрійської міської ради депутати скоригували міський бюджет на поточний рік.

До кошторису громади прийняли субвенції, серед яких:

7,2 мільйона гривень – з державного бюджету на харчування учнів шкіл;

6 мільйонів гривень освітньої субвенції з державного бюджету для виплати надбавок вчителям;

1,5 мільйона гривень інших субвенцій з обласного бюджету та бюджетів Попельнастівської, Приютівської та Новопразької громад;

1,5 мільйона гривень – від перевиконання міського бюджету.

Кошти міського бюджету від перевиконання та внутрішнього перерозподілу направили на вирішення нагальних питань життєдіяльності громади:

6 мільйонів гривень – на підтримку КП «Теплокомуненерго» для початку опалювального сезону;

1,5 мільйона гривень – на підтримку Сил Оборони, лікування поранених та підтримку сімей загиблих в облаштуванні місць поховання;

Пакет допомоги з міського бюджету включає:

– 1 мільйон гривень – на допомогу двом військовим частинам і територіальному центру комплектування та соціальної підтримки;

– 500 тисяч гривень – на виплату матеріальної допомоги пораненим та облаштування місць поховань загиблих військовослужбовців

– Важливе завдання кожної громади – допомагати нашим захисникам. Це підтримка і для військових частин, і на лікування поранених, і для родин загиблих, – сказав міський голова Сергій Кузьменко.

Ще одна важлива новина: із жовтня і до кінця 2025 року вчителям нараховуватимуть 30% надбавки за престижність. Це стало можливим завдяки субвенції з обласного бюджету.

– Дякую голові Кіровоградської ОВА Андрію Райковичу за те, що почув бюджетні проблеми Олександрії. У нас не вистачало коштів у міському бюджеті, втім ми все ж знаходили можливість і за власною ініціативою запроваджували Олександрійську педагогічну доплату – 2000 гривень, – сказав очільник громади. – Втім уже в жовтні і до кінця року ми зможемо за підтримки обласного бюджету почати виплачувати надбавку за престижність – це 30%.