«Рух без бар’єрів»: перша черга

У Кропивницькому продовжується реалізація першої черги важливого соціального проєкту «Безбар’єрний маршрут».

«Рух без бар’єрів» – флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій втілюється в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів” та охоплює 14 пілотних громад, де створюються безбар’єрні маршрути. На сьогодні це Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Тернопіль, Львів, Рівне, Чернівці, Полтава, Вінниця, Славутич, Кропивницький, Буча, селище Опішня.

Проєктом «Рух без бар’єрів» задано приклад, як може і як має виглядати міський простір в контексті безбар’єрності. Це не лише загальнонаціональний проєкт, а конкретні зміни на рівні конкретного населеного пункту, які втілюються за активної участі громади, влади та бізнесу.

Безбар’єрність необхідна не лише ветеранам. Це потреба тисяч громадян обласного центру – людей літнього віку, сімей з маленькими дітьми, хворих з тимчасовими травмами, вагітних жінок, осіб з ментальними порушеннями. Безбар’єрне середовище має стати нормою для всіх, незалежно від фізичних чи соціальних обмежень.

Станом на жовтень у Кропивницькому тривають роботи з упорядкування тротуарів, перехресть і пішохідних переходів із дотриманням принципів універсального дизайну – понижені бордюри, тактильна плитка, зручні пандуси, безпечні острівці та контрастна навігація.

За інформацією головного управління ЖКГ міської ради, готовність маршруту по вулиці Архітектора Паученка фіналізується – спеціалісти завершують облаштування тротуарів і переходів.

По вулиці Театральній виконуються підготовчі роботи після демонтажу старого покриття. Підготовка тротуарної частини до перетворення її на безбар’єрну відбувається і по вулиці Шевченка на ділянці від Великої Перспективної до Михайлівської.

А от від вулиці Михайлівської до вулиці Кропивницького на цій транспортній магістралі повним ходом триває планування поверхні та укладання тротуарної плитки.

Облаштування тротуарної частини плиткою та формування безбар’єрних переходів продовжується і по непарній стороні вулиці Великої Перспективної.

Який результат очікується від реалізації проєкту після завершення укладання тротуарної плитки на ділянках, де тривають підготовчі роботи та монтажу тактильних елементів і доведення понижених з’їздів до нормативів:

облаштовані понижені бордюри та тактильні індикатори на переходах і у вузлах пішохідного руху;

забезпечений безперешкодний доступ для людей з інвалідністю, батьків з візочками та людей поважного віку;

здійснений ремонт і укладання тротуарної плитки, виконані локальне відновлення основи та водовідведення;

впроваджена контрастна навігація.

Паралельно здійснюється постійне обстеження та інспектування робіт, виконаних на міських локаціях першого етапу «Безбар’єрного маршруту».

Контроль за облаштуванням безбар’єрного маршруту у Кропивницькому – посилений: підрядник оперативно виправляє дефекти

За інформацією головного управління ЖКГ, по вулиці Архітектора Паученка після дощової погоди спостерігаються локальні зрушення плитки.

– Це природний процес для нових покриттів, адже поки основа проходить етап усадки та адаптації до кліматичних умов, можливі незначні зміщення, – повідомили в головному управлінні. – Такі ділянки виявляються під час технічного нагляду і підрядник оперативно усуває їх до прийняття обʼєкта в експлуатацію. Завдяки системі технічного контролю маршрут збережеться безпечним та комфортним для всіх користувачів.

Наразі спеціалісти підрядної організації здійснюють переукладання плитки зі зміщенням.