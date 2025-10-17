Робимо корегування в заяві-розрахунку правильно

Після того як роботодавець надіслав заяву-розрахунок до Пенсійного фонду України і вона набула статусу “Оплачено”, у страхувальника може з’явитись необхідність корегування заяви-розрахунку, тобто внесення до неї даних на збільшення або зменшення сум.

“Корегування збільшення” ‒ це отримання додаткового фінансування (дозамовити кошти).

“Корегування зменшення” ‒ повернення вже отриманих сум.

“Корегування “несумових” параметрів” ‒ виправлення інформації про застраховану особу, стаж, пільги, реквізити лікарняного, причину непрацездатності (для паперових листків непрацездатності), тощо ‒ нульова корегуюча.

Нагадуємо, що для таких випадків на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано можливість подання корегуючої заяви-розрахунку. Всі корегування відбуваються шляхом створення нової заяви-розрахунку з ознакою “Корегуюча”.

Також у Головному управлінні функціонує “гаряча” лінія відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (099-662-93-91), на яку можна звертатись у разі виникнення запитань щодо формування корегуючих заяв-розрахунків.

Пропонуємо 11 кроків для подання корегуючої заяви-розрахунку:

1.Увійдіть в особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України .

На панелі ліворуч оберіть розділ “Заява-розрахунок”. У вікні, що з’явиться, натисніть “Пошук” та зі спадного списку скопіюйте номер заяви-розрахунку, яку потрібно відкорегувати. Натисніть кнопку “Створити нову” та оберіть опцію “Корегуюча ЗР”. У новому вікні введіть попередньо скопійований номер заяви-розрахунку, щодо якої необхідно зробити корегування та натисніть “Продовжити”. При формуванні корегуючої заяви-розрахунку оберіть необхідний тип корегування з переліку: “Корегування зменшення”, “Корегування збільшення” або “Корегування несумових параметрів” та натисніть “Продовжити”. Після цього у “Додатку про тимчасову непрацездатність” натисніть піктограму з олівцем. У листку непрацездатності, який з’явиться на екрані, у полі “Сума (в гривнях з копійками) (всього)” введіть новий коректний запис (повну правильну суму, як для “Корегування збільшення” так і для “Корегування зменшення”). Якщо обрано опцію “Корегування несумових параметрів”, внесіть виправлену інформацію в поле, яке потребує корегування (наприклад, у реквізити лікарняного, дані про стаж, причину непрацездатності, прізвище тощо).

Важливо!

До корегування зменшення має бути прикріплено скановану копію платіжного доручення, згідно з яким проведено повернення коштів.

Внесіть дані в поле “Причина розбіжності суми”, обравши відповідний запис зі спадного списку або введіть причину, яка не передбачена в автоматичному режимі, в поле “Причина розбіжності суми – інше”. Натисніть “Продовжити”. Після внесення корегуючих даних, натисніть кнопку “Сформувати заяву-розрахунок”. Перевірте сформовану заяву-розрахунок та натисніть кнопку “Підписати та відправити в ПФУ”.

Корегуюча заява-розрахунок набуває статусу “В опрацюванні”.

Після її прийняття спеціалістами Фонду корегуюча заява-розрахунок набуває статусу “Прийнято”.

Антоніна ГАЇНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області