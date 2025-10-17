Елена Шуляк: 20 тыс. семей смогли купить жилье благодаря доступным кредитам от государства

УКР

Как государство помогает украинцам покупать собственное жилье

Государственной ипотечной программе “еОселя” исполнилось три года. За это время ею воспользовались уже 20 тыс. украинских семей, которые смогли приобрести собственное жилье благодаря доступному кредитованию, сообщили в партии “Слуга Народа”.

Наиболее популярна программа, говорят в политической силе, – среди военных и правоохранителей, которые составляют более половины всех участников “еОсели”. Примечательно также, что четвертая часть тех, кто воспользовался возможностями программы, до этого вообще не имела жилья, и именно “еОселя” помогла их семьям его приобрести.

В “Слуге Народа” говорят, что средний возраст заемщика – 35 лет. Для государства это важный показатель, который, во-первых, говорит о том, что, несмотря на войну, украинцы хотят покупать жилье, жить и работать именно в Украине. А во-вторых, программа не только помогает семьям получить собственный дом, но и стимулирует отечественную экономику. Каждая гривна, которую государство инвестировало в “еОселю”, отмечают в политической силе, возвращается в бюджет почти тремя гривнами налогов через развитие строительства, производство стройматериалов, создание новых рабочих мест.

С сентября “еОселя” стала более доступной для переселенцев и тех украинцев, которые проживают в прифронтовых громадах. Теперь, напоминают в “Слуге Народа”, при покупке жилья по программе государство покрывает до 70% первого взноса по ипотеке (однако не более 30% стоимости жилья); возмещает до 70% компенсации ежемесячных платежей в течение первого года кредитования и предоставляет до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы (комиссии, сборы, страховые платежи). Первая семья переселенцев уже приобрела жилье на таких условиях программы “еОселя”. Семья жила в арендованных квартирах, а теперь благодаря поддержке государства имеет собственную в пригороде столицы.

“За последние три года тысячи украинских семей уже воспользовались программой “еОселя”, и это лучший показатель того, что она действительно работает. Для Украины существование такой ипотечной программы с нормальными процентами – это большой шаг в правильном направлении, который мы постоянно масштабируем и развиваем. Например, программу расширили для ветеранов, переселенцев, а также адаптировали для покупки жилья на вторичном рынке: относительно недавно ВПЛ получили возможность брать в ипотеку жилье возрастом до 10 лет, а не до 3-х, как было ранее. Это изменение, на которое я лично неоднократно указывала. Но мы считаем, что и этого недостаточно, именно поэтому партия “Слуга Народа” продолжает выступать и за уменьшение первоначального взноса и снижение ставки. Так же вместе с коллегами из “Слуги Народа” внедряли законодательные инициативы, которые расширяли программу: например, добились возможности использования сертификатов “еВидновлення” для первого взноса по программе “еОселя” при покупке нового жилья”, – резюмирует глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.