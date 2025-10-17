Олена Шуляк: 20 тис. родин змогли купити житло завдяки доступним кредитам від держави

РОС

Як держава допомагає українцям купувати власне житло

Державній іпотечній програмі “єОселя” виповнилося три роки. За цей час нею скористалися вже 20 тис. українських сімей, які змогли придбати власне житло завдяки доступному кредитуванню, повідомили в партії “Слуга Народу”.

Найбільш популярна програма, говорять у політичній силі, серед військових та правоохоронців, які становлять більше половини всіх учасників “єОселі”. Примітно також, що четверта частина тих, хто скористався можливостями програми, до цього взагалі не мала житла, і саме “єОселя” допомогла їхнім родинам його придбати.

У “Слузі Народу” говорять, що середній вік позичальника – 35 років. Для держави це важливий показник, який, по-перше, говорить про те, що попри війну українці хочуть купувати житло, жити та працювати саме в Україні. А по-друге, програма не лише допомагає сім’ям отримати власну домівку, але й стимулює вітчизняну економіку. Кожна гривня, яку держава інвестувала в “єОселю”, зазначають у політичній силі, повертається в бюджет майже трьома гривнями податків через розвиток будівництва, виробництва будматеріалів, через створення нових робочих місць.

Із вересня “єОселя” стала більш доступною для переселенців та тих українців, які проживають у прифронтових громадах. Відтепер, нагадують у “Слузі Народу”, при купівлі помешкання за програмою держава покриватиме до 70% першого внеску за іпотекою (однак не більше 30% вартості житла); відшкодовуватиме до 70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування та до 40 тис. грн надасть на супутні витрати (комісії, збори, страхові платежі). Перша родина переселенців уже придбала житло за такими умовами програми “єОселя”. Сім’я жила в орендованих квартирах, а тепер завдяки підтримці держави має власну домівку в передмісті столиці.

“За останні три роки тисячі українських родин уже скористалися програмою “єОселя”, і це найкращий показник того, що вона дійсно працює. Для України існування такої іпотечної програми з нормальними відсотками – це великий крок у правильному напрямі, який ми постійно масштабуємо та розвиваємо. Наприклад, програму розширили для ветеранів, переселенців, а також адаптували для придбання житла на вторинному ринку: відносно нещодавно ВПО отримали змогу брати в іпотеку житло віком до 10 років, а не до 3-х, як було до цього. Це зміна, на яку я особисто неодноразово вказувала. Але ми вважаємо, що й цього недостатньо, саме тому партія “Слуга Народу” продовжує виступати й за зменшення початкового внеску та зниження ставки. Так само спільно з колегами зі “Слуги Народу” впроваджували законодавчі ініціативи, які розширювали програму: наприклад, домоглися використання сертифікатів “єВідновлення” для першого внеску за програмою “єОселя” для купівлі нового житла”, – резюмує голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.