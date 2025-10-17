Виплати полоненим та звільненим з полону військовим: коли, кому та скільки виплачують

Військовослужбовці, які перебувають або перебували в полоні, мають право на низку грошових виплат. Поки військові в полоні, деякі з цих виплат можуть отримувати їхні родичі.

Які саме виплати передбачені, хто і коли може їх отримати — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Грошове забезпечення

За військовими, які перебувають у полоні, зберігається право на грошове забезпечення.

Якщо військовий заздалегідь склав особисте розпорядження на випадок свого полону, кошти будуть виплачуватися у тих частках і тим людям, яких він вказав у цьому розпорядженні.

Якщо військовий такого розпорядження не склав, то грошове забезпечення виплачуватимуть у таких відсотках:

дружина/чоловік, батьки, законні представники дітей (неповнолітніх або дітей з інвалідністю з дитинства) — отримують до 50% грошового забезпечення, решта зберігається на рахунку військового

якщо вищеперерахованих родичів немає — повнолітні діти, брати/сестри, законним представником яких є військовослужбовець, отримують до 20%, решта (80%) зберігається на рахунку.

якщо рідних немає — усі кошти залишаються на рахунку військового до його повернення.

Одноразова виплата після звільнення з полону

Отримати її можуть тільки звільнені з полону. Розмір — 100 000 грн.

Онлайн-заяву можна подати на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

Щорічна грошова допомога

Виплачується 1 раз на рік:

звільненим з полону

їхнім родинам — поки людина ще перебуває в полоні.

Розмір — 100 000 грн.

Онлайн-заяву можна подати на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

Грошова допомога звільненим полоненим при звільненні зі служби

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців базової військової служби, виплачується — 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний рік служби.

Офіцерам за призовом — 50 % місячного грошового забезпечення.

Детальніше у ч. 2 ст. 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як оформити виплати та як діяти, якщо у виплаті відмовляють.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/