Олена Шуляк: Держава запустила новий підхід до підтримки родин із низькими доходами

Що таке базова соціальна допомога, і хто має на неї право

Українська влада за підтримки міжнародних партнерів запустила новий підхід до підтримки родин із низькими доходами – базову соціальну допомогу. Вона, як пояснюють у партії “Слуга Народу”, об’єднала одразу п’ять видів державної допомоги в одну суттєву. Сім’ям відтепер не треба займатися довгою паперовою тяганиною, оформлюючи документи для кожного з цих видів підтримки.

За призначенням допомоги, розповідають у політичній силі, можуть звертатися ті, хто отримує одну або декілька видів такої допомоги: допомога малозабезпеченим сім’ям; виплата на дітей одиноким матерям; тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їхнє місцеперебування невідоме; а також нещодавно, із 1 жовтня, можливість отримувати базову соціальну допомогу розширили також і на тих громадян, які не мають права на пенсію й отримують державну соціальну допомогу, а також на людей з інвалідністю.

Водночас родина, яка має право на базову соціальну допомогу, якщо хоче, може не обирати таку допомогу, а залишити ті класичні види, які має зараз.

Розмір допомоги прив’язаний до базової величини, яка зараз становить 4500 грн, розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом.

Подати заяву на отримання такої допомоги, зазначають у “Слузі Народу”, можна або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України, або онлайн – через “Дію”.

“Базова соціальна допомога – пілотний проєкт, який стартував у липні 2025 року, однак уряд уже працює над тим, щоб запроваджувати надання такої допомоги на постійній основі. І для цього партія “Слуга Народу” підтримає всі відповідні законопроєкти, які прискорюватимуть та вдосконалюватимуть цей процес, оскільки для Президента України Володимира Зеленського, його Офісу, Кабінету міністрів, Верховної Ради та нашої політичної сили підтримка українців, які цього найбільше потребують у цей складний воєнний час, є одним із головних завдань. Саме тому, окрім базової соцдопомоги, влада розгорнула ще рік тому широку, комплексну програму підтримки населення”, – заявляє голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Одним із таких флагманських напрямів підтримки, додає вона, була виплата тисячі гривень усім українцям, що свого часу ініціював Президент України Володимир Зеленський. Попри війну, говорить парламентар, держава також не зупиняла виплати субсидій на оплату послуг ЖКГ; досить тривалий час продовжує залишати незмінними тарифи на газ, тепло й електроенергію; виплачувала одноразову допомогу на зиму для малозабезпечених сімей і родин ВПО; запровадила субсидії на оренду житла для переселенців; виплачує надбавки вчителям – 2000 грн на руки на повній ставці; продовжує безкоштовно надавати гаряче харчування для учнів молодших класів, а вже з нового навчального року в прифронтових областях його отримують безкоштовно учні 5-11 класів; понад 170 тис. сімей уже отримали виплати в межах “Пакунку школяра”. Більше того, держава продовжує вчасно та в повному обсязі виплачувати пенсії та інші види соціальних гарантій! Окрім цього, планується посилити підтримку породілей і сімей із дітьми: планується підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини до 50 тис. грн.