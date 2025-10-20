Елена Шуляк: Государство запустило новый подход к поддержке семей с низкими доходами

УКР

Что такое базовая социальная помощь, и кто имеет на нее право

Украинская власть при поддержке международных партнеров запустила новый подход к поддержке семей с низкими доходами – базовую социальную помощь. Она, как объясняют в партии “Слуга Народа”, объединила сразу пять видов государственной помощи в одну существенную. Семьям отныне не нужно заниматься долгой бумажной волокитой, оформляя документы для каждого из этих видов поддержки.

За назначением помощи, рассказывают в политической силе, могут обращаться те, кто получает один или несколько видов такой помощи: помощь малообеспеченным семьям; выплаты на детей одиноким матерям; временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно; а также недавно, с 1 октября, возможность получать базовую социальную помощь расширили также и на тех граждан, которые не имеют права на пенсию и получают государственную социальную помощь, а также на людей с инвалидностью.

В то же время семья, которая имеет право на базовую социальную помощь, если пожелает, может не выбирать такую помощь, а оставить те классические виды, которые имеет сейчас.

Размер помощи привязан к базовой величине, которая составляет 4500 грн, рассчитывается индивидуально и равен разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Подать заявление на получение такой помощи, отмечают в “Слуге Народа”, можно либо лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, либо онлайн – через “Дию”.

“Базовая социальная помощь – пилотный проект, который стартовал в июле 2025 года, однако правительство уже работает над тем, чтобы внедрить предоставление такой помощи на постоянной основе. И для этого партия “Слуга Народа” поддержит все соответствующие законопроекты, которые будут ускорять и совершенствовать этот процесс, поскольку для Президента Украины Владимира Зеленского, его Офиса, Кабинета министров, Верховной Рады и нашей политической силы поддержка украинцев, которые больше всего нуждаются в этом в это сложное военное время, является одной из главных задач. Именно поэтому, кроме базовой соцпомощи, власть развернула еще год назад широкую, комплексную программу поддержки населения”, – заявляет глава партии “Слуга Народа”, народный депутат Елена Шуляк.

Одним из таких флагманских направлений поддержки, добавляет она, была выплата тысячи гривен всем украинцам, которую в свое время инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на войну, говорит парламентарий, государство также не прекращало выплаты субсидий на оплату услуг ЖКХ; довольно долго сохраняет неизменными тарифы на газ, тепло и электроэнергию; выплачивало единовременную помощь на зиму для малообеспеченных семей и семей ВПО; ввело субсидии на аренду жилья для переселенцев; выплачивает надбавки учителям – 2000 грн на руки при полной ставке; продолжает бесплатно предоставлять горячее питание для учеников младших классов, а уже с нового учебного года в прифронтовых областях его бесплатно получают ученики 5-11 классов; более 170 тыс. семей уже получили выплаты в рамках “Пакета школьника”. Более того, государство продолжает своевременно и в полном объеме выплачивать пенсии и другие виды социальных гарантий! Кроме этого, планируется усилить поддержку рожениц и семей с детьми: планируется повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка до 50 тыс. грн.