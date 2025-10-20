Програма «Тепла зима»: хто з кропивничан може розраховувати на 6500 гри-вень допомоги — розповідають експерти

Кропивничани з малозабезпечених родин, переселенці, пенсіонери та батьки дітей з інвалідністю зможуть отримати по 6 500 гривень допомоги на зиму. Уряд запускає нову програму «Тепла зима», аби підтримати людей, які найбільше відчувають фінансовий тиск у холодний сезон. Загалом виплати охоплять понад 660 тисяч українців. Що це за програма, як отримати допомогу та хто може на неї розраховувати — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Що це за програма?

Програма «Тепла зима» — це одноразова державна допомога для соціально незахищених категорій населення, яка має допомогти українцям пройти зимовий період. Гроші можна буде використати на будь-які необхідні потреби — від теплого одягу та ліків до оплати комунальних послуг чи харчування.

Виплати планують провести восени 2025 року, щоб родини могли підготуватися до холодного сезону. Отримати гроші можна буде на спеціальний рахунок або віртуальну “Дія.Картку”, а використати їх — протягом 180 днів із моменту зарахування.

Хто отримає допомогу?

За проєктом постанови Кабміну, на допомогу можуть розраховувати:

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

Люди з інвалідністю I групи серед ВПО;

Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд;

Діти під опікою чи піклуванням;

Діти-сироти та діти з інвалідністю, які перебувають у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу;

Діти з малозабезпечених родин.

Як відбуватимуться виплати

Виплати здійснюватимуть за рахунок коштів, передбачених Міністерству соціальної політики України на програми соціального захисту. Після ухвалення постанови громадянам не потрібно буде подавати додаткові заяви — виплати нарахують автоматично на підставі вже наявних реєстрів Мінсоцполітики.

«Гроші нараховуватимуть без заяв, автоматично — за тими ж реєстрами, за якими люди вже отримують соціальні виплати. Наразі проєкт постанови перебуває на громадському обговоренні, після чого Кабінет Міністрів ухвалить остаточне рішення та визначить терміни старту програми», — пояснює директор Юридичного центру Гончаренко центрів Микола Брюховецький.

За потреби отримати юридичну консультацію внутрішньо переміщені особи та вразливі категорії українців можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу ВПО надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.