До комунального закладу «Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» зазвичай ходять діти та молодь, що зрозуміло із назви. Цього разу зібралися дорослі люди, щоб прийняти подарунок і подякувати за нього.

До центру передана колекція моделей (літаки, ракети, кораблі, дельтаплани), які протягом життя виготовляв Анатолій Іванович Сосна. Це не зібрані конструктори, що продаються в магазинах. Кожна деталь, кожен гвинтик, кожна заклепка, фігурки пілотів зроблені майстром власноруч. Чимало моделей керуються пультом, вони можуть рухатися, літати.

Анатолій Сосна син військового. Народився в 1947 році в Монголії, де служив батько. В Кіровограді закінчив художню школу. Відвідував станцію юних техніків, де захоплення моделюванням йому привив Юрій Масловський. Анатолій Іванович працював художником-оформлювачем на АРЗ, «Гідросилі».

Колекцію подарувала вдова моделіста Наталія Євгенівна. В коментарі «УЦ» вона сказала: «Чоловік все це робив багато років. Цих моделей вдома багато. В травні він помер. І куди це все? Шкода, що колекцію ніхто на бачить. Я знайшла цей центр, запропонувала подарувати. Заступник директора центру – Олексій Гора – виявився товаришем мого сина. Я коли прийшла і його побачила, зрозуміла, що потрапила в те місце і в той час, коли це треба. Хлопці приїхали, забрали це все з дорогою душею, а я з дорогою душею віддала. Нехай діти дивляться. Можливо, моделювання для когось стане захопленням на все життя, як це було у мого чоловіка».

Директор центру Віктор Чорноглазов зазначив, що готується виставка моделей Анатолія Сосни, яку зможуть побачити всі бажаючі. В комунальному закладі діють гуртки авіа-, судо- та історико-технічного моделювання. Всі гуртки безкоштовні! Відірвіть свою дитину від гаджета і приведіть до центру – вона захоче тут займатися.