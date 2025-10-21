«Сила мистецтва – сила життя»

Кіровоградська обласна філармонія відкрила новий, 81-й концертний сезон. Це вже щорічна традиція, яка повторюється друге століття поспіль.

Цьогоріч відкриття сезону було сповнене нових сюрпризів та цікавих колаборацій, а репертуар складав 90% нових музичних творів.

Звичайно, на сцені виступили три творчі колективи, чиї імена славлять обласну філармонію:

Академічний театр музики, пісні і танцю «Зоряни» – художній керівник Антоніна Червінська, інструментальний ансамбль «Єлисавет-ретро» – художній керівник Артем Гасленко та камерний оркестр «Концертіно» – художній керівник Наталія Хілобокова. Ведучою концеру була Анна Шуть, яка є художнім керівником філармонії.

Філармонія співпрацює з артистами інших мистецьких закладів України, тож участь у концертній програмі брала солістка Національної філармонії України, народна артистка Ольга Чубарєва.

Також філармонія залучає до мистецьких ініціатив талановитих військових, ветеранів війни, і цього разу вирішили здійснити музичний тандем із військовослужбовцем Сухопутних військ Збройних сил України – Максимом Мануйловим. Окрім цього, обласна філармонія співпрацює з земляками – обдарованими митцями Кіровоградської області. Професійною грою на баяні з глядачами поділився відомий баяніст, композитор і педагог з міста Олександрії Олександр Пилипенко.

«Єлисавет-ретро» презентували оновлений репертуар, у якому були представлені відомі світові та українські твори, солісти – Артем Гасленко, Світлана Польова та Іванна Неділенко.

Особливості та шарму звучання додала запрошена духова група у складі Андрія Мельника (кларнет), Сергія Ругляка (труба) та Василя Стояна (тромбон).

Без української пісні, музики і танцю складно уявити будь-який концерт в Україні, а особливо в обласній філармонії. «Зоряни» теж презентували прем’єрні пісні. Солістка – Тетяна Яковенко. Також залучили і майбутнє талановите покоління. Разом з оркестровою групою «Зорян» музичний твір виконала Маргарита Тютюнник – учениця музичної школи №2 імені Ю. Мейтуса, скрипалька, донька головного диригента Сергія Тютюнника.

Без сюрпризів не обійшлося: на сцені зʼявилися артисти балету, які колись були у складі колективу, виконавши танець разом із теперішніми танцівниками.

«Відкриваючи 81-й концертний сезон, ми відкриваємо не лише завісу, а й свої серця для всіх глядачів, які приходять у наш храм мистецтва. Ми даруємо своє мистецтво і дітям, і дорослим – всім, хто цінує культуру. Дякую колегам за те, що сьогодні ми створюємо в такий нелегкий період нашого життя, ми даруємо людям дві години щастя почути, які співає і живе наша Україна та заради чого наші хлопці на передовій боронять країну. Разом ми доводимо, що наша сила, наше мистецтво – непереможне», – зазначила директорка філармонії, заслужена працівниця культури України Наталія Агапєєва.

Анна Гасленко.