Нардеп Олена Шуляк: Цього опалювального сезону тарифи на газ не зростатимуть

Протягом усього опалювального сезону держава гарантує стабільні тарифи для українців – нардеп Олена Шуляк

Держава зафіксувала ціну на природній газ для населення та бюджетних установ до кінця березня 2026 року, повідомляють у політичній партії “Слуга Народу”. Так, вартість блакитного палива становитиме: для населення – 7 420 грн за 1 тис. кубометрів (із ПДВ), для бюджетних установ – 16 390 грн за 1 тис. “кубів” (також із ПДВ).

“Українська влада посилено працює над стабільним проходженням зими, щоб забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи. І саме фіксація ціни на газ, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, означає, що протягом як мінімум прийдешнього опалювального сезону тарифи залишатимуться незмінними, що надзвичайно важливо як для мільйонів українців, так і для соціальних об’єктів: шкіл, лікарень, дитячих садків тощо, оскільки дає змогу зберегти фінансову передбачуваність”, – зазначає голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

У партії “Слуга Народу” додають, що попри складні виклики воєнного часу держава продовжує вчасно та в повному обсязі виплачувати пенсії, надавати субсидії на оплату ЖКП й інші види соціальних гарантій! Усе це є частиною масштабної, комплексної програми підтримки населення, яку ще раніше розгорнула держава за завданням Президента Зеленського.

До цієї програми, нагадують у політичній силі, входять: виплати в межах “Пакунку школяра” (їх отримали вже понад 170 тис. українських сімей); надання безкоштовних гарячих обідів для учнів молодших класів і всіх школярів у прифронтових областях; виплати надбавки вчителям – 2000 грн на руки на повній ставці тощо. Флагманським напрямом підтримки, акцентують у “Слузі Народу”, була виплата тисячі гривень усім українцям протягом минулих трьох зимових місяців. Кошти отримали понад 14,4 млн громадян, які левову частину спрямували на оплату комуналки, що говорить про необхідність й обґрунтованість такої допомоги.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, нещодавно держава запустила два важливі нововведення. У вересні стартувала ініціатива, яка стосується внутрішньо переміщених осіб та тих, хто проживає на прифронтових територіях. Уряд розширив для цих категорій українців можливості іпотечної програми “єОселя” при купівлі житла. Відтепер держава покриватиме 70% першого внеску, компенсуватиме 70% за іпотекою в перший рік та відшкодовуватиме до 40 тис. грн на нотаріальні та реєстраційні послуги. Дещо раніше, влітку, парламент ухвалив закон, який дає ветеранам і ветеранкам нові можливості для бізнесу: гранти та іншу безповоротну фінансову допомогу для запуску власної справи, пільгове кредитування і компенсацію, державні гарантії та поруки за кредитами, компенсацію лізингових і факторингових платежів, підтримку інновацій та зелених технологій.